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İstihdam seferberliği

Öztürk'ten "istihdam seferberliği"ne destek çağrısı

- TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk: - "Yeni istihdam kampanyası ile çok önemli bir teşvik desteği geldi. Burada da bir işveren yeni personel istihdam ettiğinde, asgari ücretlinin hem ücretini ve sigortasını hem de gelir vergisinin tümünü 3 ay boyunca devlet karşılıyor" - "Bu, çok önemli bir destek. Biz bunu iş adamlarımıza özellikle duyurmak istiyoruz, onlarla paylaşmak istiyoruz. Tüm iş adamlarımızı bu istihdam kampanyasına katılmaya davet ediyorum"

Öztürk'ten
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KONYA (AA) - TANER AYDIN - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, tüm üyelerini "2019 İstihdam Seferberliği" kampanyasına katılıp sağlanan teşviklerden yararlanmaya çağırdı.

KTO Başkanı Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayiciler için getirilen yeni istihdam teşvik paketinin çok iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu söyledi.

"Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan 2019 istihdam seferberliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu teşvik paketinde aslında birçok madde var, ama ben özellikle iki önemli konuya dikkati çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, kısa çalışma ödeneği ile ilgili. Yani bir sanayici arkadaşımızın son dönemdeki ekonomik gelişmelerden dolayı eğer iş kapasitesinde düşme meydana gelmişse ve bundan dolayı da işçi çıkarmaya yönelmesi gerekiyorsa, bunun yerine başvurulup 3 ay boyunca işsizlik ödeneği, işsizlik fonundan kullanılabilir. Bu mevcut istihdamı korumaya yönelik önemli bir adım."

Diğer önemli konunun 2019 yılı için getirilen istihdam teşviği olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeni istihdam kampanyası ile çok önemli bir teşvik desteği geldi. Burada da bir işveren yeni personel istihdam ettiğinde asgari ücretlinin hem ücretini ve sigortasını hem de gelir vergisinin tümünü 3 ay boyunca devlet karşılıyor. Daha sonra aynı çalışan kardeşimizin 6 ay boyunca da asgari ücret dediğimiz 2 bin 20 liralık kısmını işveren veriyor, geriye kalan SGK'sının, gelirler vergisinin tümünü devlet ödüyor. Bu çok önemli bir destek. Biz bunu iş adamlarımıza özellikle duyurmak istiyoruz, onlarla paylaşmak istiyoruz. Tüm iş adamlarımızı bu istihdam kampanyasına katılmaya davet ediyorum."

Öztürk, hükümetin açıkladığı istihdam hedeflerinin yakalanması için, KTO olarak bütün üyelerine ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini de vurguladı.

- "İhracatta 200 milyar dolar hedefi imkansız değil"

Türkiye İhracatçılar Meclisinin 200 milyar dolar olarak açıkladığı ihracat hedefinin de imkansız olmadığını vurgulayan Öztürk, "Ocak ve şubat ayındaki ihracat artışını değerlendirdiğimizde, belki 200 milyar dolar yakalanamayacak gibi, ama Türkiye 170 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirecektir. İhracatta 200 milyar dolar hedefi 2019'da gerçekleşmezse, 2020'de bu rakama ulaşırız, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


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