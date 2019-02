PAGDER Başkanı Gülsün: 2019 Sektör Stratejimiz Sırtımızdaki Yükleri Hafifletmek Sene başında strateji hazırlıkları için duayenlerden oluşan Danışma Kurulu’nu bir araya getirdiklerini belirten Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: “2019 sektör stratejisinin imalat sanayinin üzerine gereksiz bindirilmiş yüklerden kurtulmak olduğunu” söyledi.

Devleşen Elektrik Faturasına Karşı Enerji Verimliliği



2019’a girmeden ülkenin en önemli sanayicilerinden oluşan Danışma Kurulu’nda sektör gündemini ele aldıklarını ve yeni dönem stratejilerini belirlediklerini belirten Selçuk Gülsün, “Enerji maliyetlerindeki yüksek artışlar, imalat sanayimizin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Söz konusu maliyet yükünün etkisini azaltmak ve rekabet gücümüzü koruyabilmek için çareler arıyoruz. Hükümetimizin de elinde bu konuda kullanabileceği sınırlı araçlar var. Diyoruz ki, gelin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak aksiyonları var gücümüzle destekleyelim.



Bugün Türkiye OECD ülkeleri arasında daha verimli enerji kullanımı açısından en yüksek potansiyele sahip ülkelerden biri. Ülkedeki net elektrik tüketiminin yaklaşık yarısını sanayi sektörü yapıyor. O halde enerjiyi de yerlileştirelim, yerli, sürdürülebilir kaynaklardan enerjimizi sağlayalım.



Özellikle enerjide tasarruf sağlayan, verimlilik arttırıcı proje ortaya koyan işletmelerimize en yüksek destekler sunulsun. Mevcut destekler yeterli gelmiyor. Bu maliyetlerle sürdürülebilir olunması mümkün değil. Bu yüzden mevcuttaki VAP projeleri, gönüllü anlaşmalar, KOSGEB etüt giderleri gibi desteklerin gerek oransal olarak gerekse değer bazında arttırılması lazım.



Yatırım miktarına göre oransal destek artıp, çoğalabilir. Şu anda sayısız bürokratik işlem sonunda %30 destek alabiliyorsun. Orta-küçük ölçek için oranı arttırırsan, örneğin %50’ye çekersen, böylece enerji verimliliği faaliyetleri KOBİ’ye de yaygınlaştırılabilir. Vergisel teşvikler de arttırılmalı. Verimlilik projesine bağlı yatırım mallarına vergisel muafiyet ve istisnalar tanınabilir. Bürokrasi ile uğraşmayacağım diyene sıfır faizli krediler verilebilir” dedi.



İhracata Tehdit: Artan Navlun Giderleri



“Bildiğiniz üzere ithalatta sert şekilde frene basılmış vaziyette” diyen Gülsün, “tırların Avrupa’dan boş dönmesine bağlı olarak navlun bedellerinde dengeler yerinden oynadı. Her ne kadar yakıt maliyetleri ve kurdaki yükselişin de bir miktar payı olsa da navlun bedellerinde yüzde 40’tan fazla artış, ciddi bir yük oluşturuyor. Toplam maliyetlerimiz içinde artık navlun bedeline ayrıca odaklanmış vaziyetteyiz. Diğer taraftan teslim sürelerimizin uzaması da dezavantaj yaratıyor. İthalat yükü bulunamayınca tırlar Avrupa’da daha uzun süre bekliyor. Bizim iş teslim süremiz rakiplerimize göre önemli bir üstünlüğümüzdü. Bunu kaybetmememiz gerekiyor” şeklinde sözlerine devam etti.



Bazı Gözetim Uygulamaları Girdilerimizi Pahalılaştırıyor



Hammaddeye erişimde rekabet gücümüzü zayıflatan bazı gözetim uygulamaları olduğunu dile getiren Gülsün, “sektörün en çok kullandığı hammaddelerden biri olan Alçak Yoğunluklu Polietilen’de gözetim uygulanıyor. Bunu kaldırmak gerekli ya da tebliğdeki birim kıymeti düşürerek gerçekçi hale getirmek gerekli. Yerli üretici bu şekilde korunmaz. Yerli üreticiyi korumak istiyorsanız, ona her türlü teşviki verin, biz karşı değiliz ancak bizim girdimiz pahalılaştırılmasın” dedi.



Fuar Destekleri için Bakanlıkla Her Sene Mücadele Veriyoruz



Fuar desteklerinin bu ülkenin sanayicisine sunduğu en verimli desteklerden biri olduğunu vurgulayan PAGDER Başkanı, “ancak milli katılımlar tüm cazibesini yitirmeye başladı. Bakanlık desteğe esas tutarı belirlerken, milli katılım bedellerine dikkat etmiyor, düşük destek belirliyor. Milli katılımla fuara katılan sanayici zarar ediyor. Üstelik destek miktarlarının yetersiz kalması yanında desteklenecek fuarlar da belirlenirken, bürokrasinin kurbanı olabiliyor. İhracatta rekor kıracağız diyoruz, hala desteklenecek fuarlar belirlenirken bürokrasi ile mücadele veriyoruz. Sektör mensuplarımız ekonomik mücadelede ihracata ağırlık vermişken, hak ettiği destek bürokrasiye takılıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.