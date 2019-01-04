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Pakistan Başbakanı Han DEİK temsilcileriyle bir araya geldi

- Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Pakistan Başbakanı İmran Han, ikili ekonomik ilişkileri değerlendirmek üzere DEİK temsilcileriyle buluştu

Pakistan Başbakanı Han DEİK temsilcileriyle bir araya geldi
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ANKARA (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Pakistan Başbakanı Han, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere DEİK temsilcileri ile bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Maliye Bakanı Asad Umar, Planlama Bakanı Mahdum Husro Bahtiyar, Başbakan Özel Danışmanı Zülfikar Abbas Buhari ve Başbakan Ticaret Danışmanı Abdül Rezak Davud'un yanı sıra Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, DEİK Türk-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya'nın yanı sıra iş dünyası temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DEİKNail OlpakPakistan Başbakanı İmran Han
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