Pakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirme toplantısı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırılan Pakistan-Türkiye Stratejik Ekonomik Çalışma Grubu'nun 2'nci toplantısı yapıldı.

Pakistan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için atılması gereken adımların konuşulduğu toplantıya, Maliye Bakanı Asad Ömer, Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han ile Ticaret, Tekstil, Sanayi, Üretim ve Yatırım Bakanı Abdul Razak Davud ile Özelleştirme Bakanı Muhammed Mian Sumro katıldı.

Toplantıda ilgili kurumlar ve Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığınca (EAD) hazırlanan taslak metni masaya yatırıldı.

Metinde, gümrük uygulamalarının kolaylaştırılmasının yanı sıra Pakistan turizminin geliştirilmesi için Türkiye'nin attığı adımların örnek alınması ile iki ülkenin tekstil ve hazır giyim üzerine kentler kurması teklifleri de ele alındı.

Toplantıya başkanlık eden Ömer, Türkiye'nin desteğiyle Pakistan otomotiv sektörünün geliştirilmesi ve bu alandaki potansiyel üzerinde durdu.

Türk ve Pakistan bankalarının iki ülkede şubeler açmasının ikili ticareti geliştireceğini söyleyen Asad Ömer, Türk Hava Yolları ile Pakistan Uluslararası Havayolları arasındaki iş birliğinin de iki şirketin uçuş noktalarını artıracağını belirtti.

Ticareti artırmak için kredi garanti fonu kurulması teklifinin de değerlendirileceği açıklanan toplantıda, ülkedeki eyaletlerin de Çalışma Grubu'na teklifler gönderdiği ifade edildi.

EAD Başkanı Nur Ahmed de toplantıda yaptığı konuşmada, alınacak kararlar sonunda iki ülke ticaretinin 3 katına çıkacağını söyledi.

Toplantıda uzlaşılan maddeler Türkiye'yle de paylaşılacak.

Çalışma Grubu ilk toplantısını geçen ay yapmıştı.