PAL Express'in yüzde 15'lik hissesi PTT AŞ'ye devredildi

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hong Kong'un taşımacılık firması PAL Express şirketinin yüzde 15'lik hissesinin, 24 Ekim 2017'de imzalanan ek protokol kapsamında sembolik bir rakam olan 1 dolar karşılığı PTT AŞ'ye devredildiğini belirtti.

Bakan Arslan, Hong Kong'un taşımacılık firması PAL Express'in yüzde 15'lik hissesinin PTT AŞ'ye devrine ilişkin sözleşmenin imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü ve güzide kuruluşlarından PTT'nin dünya markası olma yolunda attığı adımlardan birine daha şahitlik edildiğini söyledi.

PTT'nin kurulduğu günden bu yana sürekli atılım içinde olduğuna işaret eden Arslan, kurumun son dönemde hizmet ağını geliştirerek birbirinden önemli projelere imza attığını bildirdi.

Arslan, internet ve teknolojinin tüm dünyayı etkisi altına alarak her şeyi değiştirirken, bu değişimin en fazla etkilediği sektörlerden başında posta sektörünün geldiğine dikkati çekti.

PTT'nin de bu değişim sürecinde sadece kendisine yer edinmek için değil, büyümek için çok sağlam adımlar attığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"PTT inovasyonu, teknolojiyi, ülkeler ve kurumlar arası iş birliklerini artırarak, posta hizmetlerini çeşitlendirerek, klasik yaklaşımları terk edip, çok doğru adımlar atarak sektöründe dünyanın söz sahibi kurumları arasına girdi. Kurum, kendisini, fiziki mekanlarını, hizmet anlayışını yenileyerek, 177 yıllık tarihinden aldığı güçle dünya markası olma yolunda önemli mesafeler katetti. Bugün ülkemizin ilinde, ilçesinde, beldesinde, bucağında, hatta köylerinde acentesiyle 4 bin 602 PTT iş yeri ve 2 bin 252 'PTT Matik'ler aracılığıyla posta, lojistik, e-ticaret ve bankacılık hizmeti veriyor. Hizmeti, ülkenin her yerine, en ücra noktası dahil, vatandaşın ayağına götürüyor."

Arslan, 2002 yılı öncesi peş peşe yaşanan krizler nedeniyle birçok yerleşim yerinde bankacılık ve finans hizmeti veren kuruluşların kapandığını, buralarda oluşan hizmet açığını 2004'ten sonra PTT'nin karşılamaya başladığını belirterek, bugün hiçbir bankanın bulunmadığı bin 792 yerleşim yerinde PTT Bank'ın, hiçbir ATM'nin olmadığı 175 yerleşim yerinde de PTT Matik'in bulunduğunu kaydetti.

Vatandaşların gerek kamuyla gerek özel sektörle işlerini online olarak gerçekleştirdiklerini anımsatan Arslan, 15 yıl önce 7 ayrı kuruluşun işlemleri yapan PTT'nin, bugün 396 kurum ve kuruluşun 552 ayrı işlemini yerine getirdiğini ve aylık 95 milyon işlem gerçekleştirdiğini söyledi.

- "PTT geleceği çok iyi okuyan bir kurum oldu"

PTT'nin, bu değişim sürecinde geleceği çok iyi okuyarak e-ticaret altyapısına büyük önem verdiğini anlatan Arslan, e-ticaret sektörünün bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı büyük bir sektör haline geldiğini vurguladı.

Arslan, 6 yıl önce kurulan PTT AVM'nin binlerce tedarikçiyle milyonlarca alıcıyı tek çatı altında topladığını, bununla birlikte e-ticaret için gerekli altyapının oluşturulduğunu, online ödeme sistemlerinin geliştirildiğini ve e-ticaretin en önemli halkası olan nakliye kısmına da ayrı önem verildiğini anlattı.

Türk Hava Yolları (THY) ile dünyadaki yaygın hizmet ağını arkasına alacak şekilde iş birliği yapıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Hong Konglu taşımacılık firması PAL Express ile geçen yıl Satış Acenteliği Sözleşmesi imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında PAL Express ve THY aracılığı ile Uzakdoğu'dan gerek ülkemiz gerekse diğer ülkeler adına toplanan tüm elektronik ticaret gönderilerinin en hızlı ve uygun şartlarda taşınması sağlandı. Bu hizmet sayesinde 2016 ve 2017 yıllarında toplam 4 milyon 831 bin 729 kilogram gönderinin ülkemize kabulü ve üçüncü ülkelere transit geçişi gerçekleşti. Bu taşımalar bu yıl hizmete alacağımız İstanbul Yeni Havalimanı ile katlanarak artacak. Toplamda 133 milyon 839 bin 884 lira ciro elde edildi. Buradan elde edilen kar ise 14 milyon liranın üzerinde. Bu ortaklık sayesinde PTT uluslararası e-ticaret gönderilerinin taşınması ve tesliminde 67 ülke arasında 7'nci sıraya yükseldi. Bugün bu ortaklığı bir adım daha ileriye taşıyoruz. 24 Ekim 2017'de iki kurum arasında imzalanan ek protokol kapsamında, PAL Express şirketinin yüzde 15’lik hissesi sembolik bir rakam olan 1 dolar karşılığında PTT'ye devredilmiş oluyor. Artık PTT'yi uluslararası e-ticarette bir üst seviyeye taşıyoruz. PTT, PAL Express'in kabiliyetlerinden yararlanarak, Uzakdoğu'da ve dünyada daha farklı ve önemli işler yapabilir hale gelecek. PAL Express de PTT gibi dünya çapında söz sahibi posta idaresiyle iş birliği yapabilecek. Bununla gerek ülkemizde gerek dünyada daha fazla iş yapabilir hale gelecek. Böylece PTT ile Türkiye'yi de e-ticarette taşımacılık hub'ı haline getiriyoruz."

- Türkiye için 50 milyar liralık e-ticaret pastası

Arslan, söz konusu devir işleminin 1 dolar karşılığı olmasının nedeninin ve PAL Express'in herhangi bir borcunun bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, PTT'nin bir marka değerinin olduğunu söyledi.

PTT'nin Dünya Posta Birliği başkanlığını almasının ardından dünya çapında daha fazla bilinir hale geldiğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"PAL Express tarafından bakarsanız, marka değerinden yararlanmak adına PTT'yi bu işin içine almış olmak tam tersine belki PTT'den para almak değil, para vermeyi gerektirir. 'Madem para almayı gerektirir, niye para almıyorsunuz?' diye bir soru gelebilir. Özellikle e-ticaretle ilgili potansiyelden bahsettik. e-ticaret bir tuşla işlem yapılan bir portal. Ürünü, üretim noktasından tüketim noktasına götürmek ulaştırma araçlarını kullanmaksızın ve fiilen götürmeniz lazım. Henüz onu ışınlayamıyoruz. O yüzden de bu kadar önemli olan ulaştırma, lojistik kısmını tecrübeli PAL Ekpress marifetiyle yapma kabiliyeti kazanmış bir PTT'den bahsediyoruz. Her iki kurum da 'kazan kazan' politikası çerçevesinde bu iş birliğini yapıyorlar. Dolayısıyla birinin diğerine herhangi bir ödeme yapması söz konusu değil. Yasal olarak sembolik de olsa bir bedelle bu işlemi yapmak gerekir. Türkiye'de birtakım işlemleri, şirket hisse devrini yaparken 1 lira sembolik bedelle bu işlemi yapıyoruz."

Bakan Arslan, ulusal ve uluslararası bağımsız kuruluşlar marifetiyle yapılan çalışmalarla bu işlemlerin gerçekleştirildiğini belirterek, PAL Ekpress'in herhangi bir borcunun olmadığının, uluslararası kuruluşların hazırladığı raporlarla ortaya konulduğunu bildirdi.

Türkiye için bu sene 50 milyar liralık e-ticaret pastasından bahsedildiğine dikkati çeken Arslan, bu konuda PTT'nin önemli bir rolünün ve fonksiyonunun bulunduğunu dile getirdi.

PAL Express Yönetim Kurulu Başkanı Anthony Lau ise şirketin elektronik ticaret ve havayolu ticareti alanında piyasa lideri olduğuna dikkati çekti.

Lau, e-ticaretin gelecek yıllarda geleneksel ticaretin önüne geçeceğini belirterek, "e-ticaretin önümüzdeki yıllarda yüzde 50 artması bekleniyor. Ortaklığımızı daha da ileri bir seviyeye taşıyacağımıza eminim. Ortaklığımız sayesinde PTT'nin e-ticaret çalışmalarını Asya'ya doğru yaygınlaştırmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından PAL Express'in yüzde 15'lik hissesinin PTT AŞ'ye devrine ilişkin sözleşme imzalandı.

