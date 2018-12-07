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Paladyum, altının tahtını salladı

- Önceki günü 1.238,64 dolardan kapatan paladyumun ons fiyatı, 16 yılın ardından ilk defa altının ons fiyatının üzerine çıktı - 18 emtia arasında fiyatı yılın başından bu yana yüzde 16,3 artan paladyum, en fazla kazandıran üçüncü değerli metal oldu - Capital Economics Kıdemli Emtia Ekonomisti Ross Strachan: - "Paladyumun altına sağladığı üstünlük uzun sürmeyecek"

Paladyum, altının tahtını salladı
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İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Emtia piyasasında paladyumun ons fiyatı, 2002'den bu yana ilk defa altının ons fiyatının üzerine çıktı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, doların değer kazanması ve ticaret savaşı endişeleriyle emtia piyasasında birçok ürün ve değerli metalin değer kaybettiği 2018 yılında paladyum, en iyi performans gösteren metaller arasında yer aldı.

Araçlarda ve taşıtlarda bulunan katalitik konvertör yapımında kullanılan paladyum, hibrit araçlarda da tercih ediliyor. Son dönemde katalitik konvertöre olan talebin artmasıyla paladyumun da fiyattı yükseldi.

Paladyumun ons fiyatı, 2002'den bu yana ilk defa altının tahtını salladı. 5 Aralık 2018'i 1.238,64 dolarla kapatan paladyumun ons fiyatı, 16 yılın ardından ilk defa altının ons fiyatının üzerine çıktı. Altının ons fiyatı ise önceki günü 1.237,17 dolardan tamamlamıştı.

Paladyumun ons fiyatı, en son Ağustos 2002'de altının ons fiyatının üzerine çıkmıştı. Paladyumun ons fiyatı Ağustos 2002'yi 336 dolardan, altının ons fiyatı da 312,75 dolardan tamamlamıştı.


- Paladyum, yılın başından bu yana en fazla kazandıran üçüncü değerli metal


Bu arada, 5 Aralık 2018 tarihi baz alındığında, 18 emtia arasında fiyatı yılın başından bu yana yüzde 16,3 artan paladyum, en fazla kazandıran üçüncü değerli metal oldu. Altın ise söz konusu dönemde yüzde 5 değer kaybetti.

Yılın başından bu yana en fazla kazandıran emtia yüzde 51,3 ile doğal gaz olurken, en fazla kaybettiren yüzde 20,2 ile kurşun olarak belirlendi.


- "Yatırımcıların paladyum üzerindeki hassasiyeti azalacak"


Capital Economics Kıdemli Emtia Ekonomisti Ross Strachan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ileriki aylarda Çin'in hayal kırıklığı oluşturacak bir otomobil satışına sahip olacağını ve yatırımcıların paladyum üzerindeki hassasiyetinin azalacağını belirterek, paladyumun altına sağladığı üstünlüğün uzun sürmeyeceğini söyledi.

Dünya borsalarında işlem gören emtiaların 2017 sonu ve 5 Aralık kapanış fiyatları ile yılbaşına göre getirileri şöyle:

Emtia adı 29 Aralık 2017 (dolar) 5 Aralık 2018 (dolar) Yıllık fark (yüzde) Doğal gaz 2,953,00 4,469,00 51,3 Buğday 427 518 21,3 Paladyum 1.062,92 1.238,64 16,3 Kakao 1.892,00 2.110,00 11,5 Mısır 350,75 384,25 9,8 Pamuk 78,63 81,15 3,2 Soya fasulyesi 951,75 913,50 -4 Altın 1.303,09 1.237,17 -5 Brent petrol 66,60 61,75 -7,2 Nikel 5,68 5,06 -10,9 Alüminyum 1,02 0,89 -12,7 Bakır 3,26 2,82 -13,6 Platin 929,04 800,78 -13,8 Gümüş 16,95 14,50 -14,4 Kahve 126,20 105,95 -16 Şeker 15,16 12,72 -16 Çinko 1,5035 1,2319 -18 Kurşun 1,1237 0,8956 -20,2
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