Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji spor ekonomi Trabzon dünya
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu
Enerji verimliliğine teşvik
Enerji verimliliğine teşvik
Organik tarım planı
Organik tarım planı

Palandöken'den sigortasız araç uyarısı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Her 5 araçtan 1'inin zorunlu trafik sigortası yok. Sigortasız araçlar karayolu güvenliğini tehlikeye atıyor"

Palandöken'den sigortasız araç uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her 5 araçtan 1'inin zorunlu trafik sigortasının olmadığını belirterek, "Sigortasız araçlar karayolu güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, araçların sigortalılık oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.
Geçen yıla ilişkin veriler baz alındığında 22 milyon 218 bin 945 aracın 6 milyon 26 bin 476'sının kasko sigortasının bulunduğunu, 17 milyon 524 bin 114'ünün de zorunlu trafik sigortası olduğunu bildiren Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu yılın ilk 4 ayında trafiğe ilk kez giren araçlarla birlikte sigortalı araç sayısı 17 milyon 896 bin 286. Dolayısıyla sigortasız araç sayısı ise 4 milyon 694 bin 831 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yaklaşık her 5 araçtan 1'inin sigortasız olması demek. Sigortasız araçlar karayolu güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu araçlara karşı denetim artırılmalı."
Palandöken, sigorta şirketlerinin de trafikteki sigortalı araç sayısının artırılmasına katkıda bulunması gerektiğine dikkati çekerek, sigorta primlerine yüzde 5 zam yapılacağı yönündeki haberlerin vatandaşları tedirgin ettiğini ve yapılacak zamların sigortasız araç sayısını artıracağını savundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TESKSigortaBendevi PalandökenAraç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5