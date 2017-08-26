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Palandöken'den esnafa "hırsızlık uyarısı"

- TESK Başkanı Palandöken: - "Bayram öncesi alışveriş döneminde esnafın canını en çok hırsızlık olayları yakıyor" - "Tatile ve bayram alışverişine çıkacak vatandaşlar ile esnafımız çok dikkatli ve tedbirli olmalı"

Palandöken'den esnafa

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın özellikle bayrama yakın dönemlerde hırsızlık olaylarıyla daha çok karşı karşıya kaldığını belirterek, esnaf ve vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, bayram öncesi alışveriş döneminde esnafın canını en çok hırsızlık olaylarının yaktığını ifade ederek, polis ve zabıtanın sürekli kontrol ile denetim sağlaması gerektiğini vurguladı.

Özellikle yükte hafif, pahada ağır olan ürünlere göz diken hırsızların esnafın belini büktüğü değerlendirmesinde bulunan Palandöken, esnafın işyerlerinin güvenliği için hiçbir önlemi almaktan kaçınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Palandöken, "Tatile ve bayram alışverişine çıkacak vatandaşlar ile esnafımız çok dikkatli ve tedbirli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hırsızlık olaylarının bayrama yakın dönemlerde arttığına, esnafın ve halkın en çok bu zamanlarda zarar gördüğüne dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Hırsızlar yoğun bayram alışverişi sebebiyle kalabalıktan ve esnafın birden fazla müşteriyle ilgilenmek zorunda olmasından istifade ediyor. Dükkanın kalabalık olması özellikle yükte hafif pahada ağır şeyleri çalan hırsızların iştahını kabartıyor. Örneğin kuyumcudaki en değerli ziynetlere, büfelerdeki karton sigaralara yöneliyorlar. Vatandaşlar da çarşı pazara çıkarken çekiniyorlar, gündüz hırsızlık ve gasp vakalarıyla karşılaşıyorlar. Esnaf güvenlik kamerası ve alarm sistemi gibi önlemleri kesinlikleri almalı."

-"Yılda ortalama 90 bin hırsızlık vakası yaşanıyor"

Palandöken, hırsızların uzun bayram tatillerinde boş dükkanları ilk hedef haline getirdiğini belirterek, aynı iş yerine ayda iki kez giren hırsızın bile olduğunu ifade etti.

Son dönemlerde teknolojinin artması ile güvenlik sistemlerinde de gelişme yaşandığına dikkati çeken Palandöken, buna rağmen yılda ortalama 90 bin hırsızlık vakası olduğunu ve bu olayların yalnızca yüzde 30’unun aydınlatılabildiğini vurguladı.

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- Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi PalandökenHIRSIZLIK
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