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Palandöken'den kermes tepkisi

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Yardım kermesleri amacı dışında açılıyor. Yardım kermeslerine çekidüzen verilmesini istiyoruz. Bu tür uygulamalar kayıt dışılığın en büyük sebeplerinden biridir"

Palandöken'den kermes tepkisi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yardım kermeslerinin amacı dışında açıldığını belirterek, "Bu kermeslere çekidüzen getirilmesini istiyoruz. Bu tür uygulamalar kayıt dışılığın en büyük sebeplerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yardım toplama adı altında kurulan kermeslerin esnafla rekabet eder hale geldiğine dikkati çekti.

Hayır amacıyla kısa süreli kermeslere karşı çıkmadıklarını vurgulayan Palandöken, buna karşın yardım kermesi adı altında açılan ancak aylarca faaliyet gösteren fırsatçılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yardım kermeslerinin amacı dışında kurulduklarına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesini gündüzüne katarken, yardım kermesi adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkanlarda, arsalarda, caddelerde, alışveriş çadırı kurularak haksız rekabet oluşturuluyor. Esnafın üretim yapabilmek için hijyen standartlarına uygunluğu yetkililer tarafından devamlı kontrol ediliyor, kermeslerde böyle bir denetimin yapılmaması halk sağlığı açısından sakıncalı. Bu tür yardım kermeslerine çekidüzen verilmesini istiyoruz. Bu tür uygulamalar kayıt dışılığın en büyük sebeplerinden biridir."

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KayıtdışılıkKermesTesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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