Palandöken'den Kızılot için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un esnafa yol gösteren önemli bir akademisyen ve gazeteci olduğunu belirterek, "Kaybından dolayı esnaf camiası olarak derin bir üzüntü duyduk." ifadesini kullandı.

Palandöken, vergi uzmanı, akademisyen ve gazeteci Kızılot'un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kızılot'un, Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından biri olduğuna, yorum ve görüşleriyle halkı aydınlattığına işaret eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Prof Dr. Şükrü Kızılot, vergi ve muhasebe konularındaki birikimiyle ekonomi ve esnafımıza yol gösteren önemli bir akademisyen ve gazeteci yazardı. 58 kitap ve 4 binin üzerinde makalesi yayımlanan ve binlerce değerli öğrenci yetiştiren Kızılot, birçok ödüle layık görülmüştü. Kaybından dolayı esnaf camiası olarak derin bir üzüntü duyduk. Türk esnaf ve sanatkarlar adına Kızılot’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."