Palandöken'den korsan servis uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korsan servis araçlarına karşı acil önlem alınması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın başına herhangi bir şey geldiğinde servis aracının kimin üzerine kayıtlı olduğunu ve şoförü belirleyebilmek ve ona göre işlem yapabilmek için mutlaka ilgili meslek odasına kayıtlı araçlar tercih edilmelidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı sonrasında yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle bir telaş yaşanacağını kaydetti.

Bu anlamda yeni dönemde korsan servis araçlarına karşı acil önlem alınması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her anne ve baba, çocuğunun güvenli şekilde okula gidip eve dönmesini ister. Fakat piyasada meslek odalarına kayıtlı olmayan okul servis araçları hayli fazla. Veliler daha uygun fiyat olsun ya da tanıdık diye rastgele bir servis aracıyla anlaşıyor. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların başına herhangi bir şey geldiğinde servis aracının kimin üzerine kayıtlı olduğunu ve şoförü belirleyebilmek ve ona göre işlem yapabilmek için mutlaka ilgili meslek odasına kayıtlı araçlar tercih edilmelidir."

Palandöken, korsan servislerin yaygınlaşmaması için özellikle ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin desteklenmesinin önemine işaret ederek, söz konusu desteğin kamuya büyük bir maliyetinin olmayacağını belirtti.



