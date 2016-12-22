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Palandöken'den KOSGEB desteği için "yeni hak" talebi

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "KOSGEB tarafından KOBİ'lere verilecek 50 bin liralık krediye 200 bini aşkın müracaat oldu" - "KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek, kredi alamayan esnafa yeni bir hak verilmeli"

Palandöken'den KOSGEB desteği için

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin (KOSGEB) Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına 200 bini aşkın başvuru yapıldığını belirterek, "KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek, kredi alamayan esnafa yeni bir hak verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, KOBİ'lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar verilecek faizsiz destek için 200 bini aşkın müracaat yapıldığını bildirdi.

KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmak ve verilecek krediden faydalanmak için bu soğukta kuyruklarda bekleyen 200 bini aşkın insanın emeğinin boşa gitmemesi gerektiğini ifade eden Palandöken, 50 bin liralık krediden faydalanmak için başvuran her esnafa şans verilmesinin ekonomiyi ve piyasaları canlandıracağını vurguladı.

Palandöken, başvuruda bulunup kredi alamayan esnafa 2017'nin başında yeni bir hak verilerek krediden yararlanmalarının önünün açılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Verilecek para hibe değil kredi. Söz konusu para kredi olarak verilecek ve tekrar devlete geri dönecek. Bir başka önemli konu ise bu kredi 80 milyona yakın vatandaşımızı uzaktan yakından ilgilendiriyor. Daralan piyasaların canlanması ve esnafa can suyu olması için çok önemli. Çünkü yaşanan iç ve dış destekli olumsuz ekonomik gelişmeler sebebiyle esnafımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerinde. Esnafımızın sıkıntılarının giderilebilmesi ve bu avantajlı krediden faydalanabilmesi adına müracaat eden 200 bini aşkın kişiye KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek kredi alamayan esnafa yeni bir hak verilmeli. Bunun için tüm esnafımız hükümetten müjde beklemektedir."

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Bendevi PalandökenKOBİKrediTESK
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