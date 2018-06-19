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Palandöken'den "mera" uyarısı

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Hayvancılığın gelişmesi, et fiyatlarının düşmesi için kullanılmayan meralar değerlendirilmeli"

Palandöken'den

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'deki mera alanlarının her yıl azaldığını belirterek, "Hayvancılığın gelişmesi, et fiyatlarının düşmesi için kullanılmayan meralar değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, geçen yıl küçükbaş ve büyükbaş ithalatında yüksek oranlı artış yaşandığına dikkati çekti.

Türkiye'nin hayvancılıkta kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna geldiğinde piyasada et fiyatlarının düşeceğini kaydeden Palandöken, "Ülkemizdeki mera alanları yıldan yıla maalesef azalıyor. Hayvancılığın gelişmesi, et fiyatlarının düşmesi için kullanılmayan meralar kullanıma açılmalı. Küçük aile besiciliğine önem verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Mera alanlarının 1976'dan bu yana 21 milyon hektardan 11 milyon hektara düştüğünü belirten Palandöken, mevcut mera alanlarının tamamının kullanılmadığının altını çizdi.

Palandöken, mera sahiplerinin meralarının elinden alınacağı endişesiyle hayvancılık yapmadığını belirterek, bu kişilere yeterli teşvik ve destek sağlanırsa ülkenin uzun vadede hayvancılıkta eski günlerine dönebileceğini savundu.

Hayvancılığı meslek haline getirmiş vatandaşların köylerden uzaklaştığını kaydeden Palandöken, "Onları köyde tutarak hem köyleri şaşalı günlerine geri döndürmek hem de hayvancılığımıza ivme kazandırmak mümkün. Bunun için gübre, mazot, yem, tohum, çoban ve işletme destekleri artırılmalı." ifadelerini kullandı.

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Bendevi PalandökenHayvancılıkMera
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