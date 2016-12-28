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Palandöken'den sahte içki uyarısı

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Piyasada sahte içkiler var, bunun için mutlaka bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılmalı"

Palandöken'den sahte içki uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıl yaklaşırken piyasaya sürülmeye hazır sahte ve kaçak içki ele geçirildiğine dikkati çekerek, güvenilir yerlerden alışveriş yapılmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılbaşı kutlamalarına sayılı günler kala yapılan denetimlerde piyasaya sürülmeye hazır binlerce şişe alkol ele geçirildiğini belirtti.

Piyasaya sürülmüş sahte içkilerin de olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Yeni yılda alkol alacak vatandaşlarımız kaçak olarak değil sağlıklı koşullarda hazırlanarak satışa sunulan alkollü içecekleri tercih etmeli. Bunun için mutlaka bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılmalı. Alkollü içki ve sigaraların TAPDK belgeli, bandrollü olması gerekmektedir. " ifadelerini kullandı.

Sahte içkiden onlarca kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala yine kaçak ve sahte içki üreticileri iş başında. Kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri, bu fırsatçılara göz açtırmamaya çalışırken halkımız da alışverişlerinde dikkatli olmalıdır. Bu tür kaçak üreticiler hem vergi kaybına hem de vatandaşlarımızın canlarını kaybetmesine sebep oluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

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Bendevi PalandökenSahte IçkiTAPDK
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