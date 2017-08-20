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Palandöken'den "yapılandırma mağdurlarına ikinci şans" talebi

- "Yeniden yapılandırmada ödemenin son günü olan 31 Temmuz’da aşırı yoğunluk nedeniyle bilgisayar sistemlerinde aksamalar oldu. Borcunu ödeyemeyen çok sayıda esnafımızdan çok yoğun başvurular geliyor. 'Borcumuzu ödeyip yapılandırmamızın devam etmesini istiyoruz.' diyorlar" - "Yapılandırması bozulanların ilk taksitini ödeyip yapılandırmalarını devam ettirebilmeleri için bir defaya mahsus hak tanınacak şekilde yasal düzenleme yapılmalı"

Palandöken'den

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeniden yapılandırmada 31 Temmuz'da aşırı yoğunluktan dolayı bilgisayar sistemlerinde aksamalar yaşandığını, borcunu ödeyemeyen esnafın yapılandırmadan yararlanmaya devam etmek istediğini belirterek, "Yapılandırması bozulanların ilk taksitini ödeyip yapılandırmalarını devam ettirebilmeleri için bir defaya mahsus hak tanınacak şekilde yasal düzenleme yapılmalı." önerisinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeniden yapılandırma kanunundan yararlanan birçok esnaf ve sanatkarın 31 Temmuz'da ilgili internet sitesinde yaşanan sorunlar nedeniyle ödeme yapamadığını ve bu nedenle yapılandırmasının bozulduğunu öne sürdü.

"Yapılandırması bozulanların ilk taksitini ödeyip yapılandırmalarını devam ettirebilmeleri için bir defaya mahsus hak tanınacak şekilde yasal düzenleme yapılmalı." önerisinde bulunan Palandöken, söz konusu kanundan on binlerce esnaf ve sanatkarın yararlandığını, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi gerektiğini anımsattı.

Palandöken, "Ancak ödemenin son günü olan 31 Temmuz’da aşırı yoğunluk nedeniyle bilgisayar sistemlerinde aksamalar oldu. Bu da vergi dairelerinde izdiham denilebilecek kuyrukların oluşmasına neden oldu. Borcunu ödeyemeyen çok sayıda esnafımızdan çok yoğun başvurular geliyor. 'Borcumuzu ödeyip yapılandırmamızın devam etmesini istiyoruz.' diyorlar. Umarız bürokratlarımız bu sese kulak verir ve yapılandırma mağdurlarına bir defaya mahsus olmak üzere ödeme şansı tanıyan düzenleme bir an önce yapılır." ifadelerini kullandı.

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