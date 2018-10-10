Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Pamuk için tarla günü yaptılar

- Iğdır'da yıllar sonra yeniden başlanan pamuk üretimi konusunda üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla "tarla günü" etkinliği düzenlendi

Pamuk için tarla günü yaptılar
banner17

IĞDIR (AA) - Iğdır'da yıllar sonra yeniden başlanan pamuk üretimi konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesi için "tarla günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yaycı köyünde düzenlenen etkinliğe, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, Prof. Dr. Cafer Mart, çeşitli kurumların daire amirleri ve pamuk üreticileri katıldı.

Vali Ünlü, pamuğun üretiminin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla organize edilen tarla gününde yaptığı konuşmada, "Pamuk, tarımı ve sanayisi ile geniş bir iş alanı sağlarken lifi ile tekstil sanayisine, çiğidi ile yağ sanayisine, küspesi ile hayvancılık sektörüne, ihracatı ile dış ticaretimize çok önemli katkıları olan endüstriyel bir ürünümüzdür." dedi.

Pamuğun diğer ürünlerle kıyaslanmayacak kadar ekonomiye girdi sağladığını aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte hedeflerimize ulaşabilirsek ilimizde pamuk tarımı, yüksek üretim değerlerinin yanı sıra bu girdileri sağlayan tohum, gübre, ilaç, makine sanayi, ticaret ve ulaştırma sektörü ile işçilerden oluşan çok geniş bir kesimin gelir ve istihdam kaynağı olacak. İnşallah yaptığımız bu çalışmalar sayesinde önümüzdeki yıllarda Iğdır tarlaları gelinlik giymiş gibi bembeyaz şekilde pamuğa bürünmüş olarak her yerden görünecek ve herkesi hayran bırakacak."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mart, katılımcılara pamuk üretimi konusunda bilgiler aktardı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IğdırPamukTarla Günü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1