"Pamukta destek artırılmalı"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin pamukta ithalata bağımlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Pamuk üretmek için gerekli destekler verilmelidir. Bu sağlandığında üretmeye hazırız. 75 kuruş olan prim desteğinin 1 liraya çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, pamuğun sanayinin birçok alanında kullanıldığına ve önemli istihdam alanı oluşturduğuna dikkati çekti.

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi'nin (ICAC) 2016-2017 sezonu tahminlerine göre, pamuk üretiminde Hindistan'ın birinci, Çin'in ikinci, ABD'nin üçüncü, olduğunu Türkiye'nin ise sekizici sırada yer aldığını vurgulayan Bayraktar, pamukta sorunun verim değil, üretim alanlarının daralması olduğuna işaret etti.

Bayraktar, Türkiye'nin pamuk tüketiminde ise dördüncü sırada yer aldığını belirterek, "Güçlü tekstil ve konfeksiyon sanayimiz çok miktarda pamuk kullanıyor. Üretimimiz ihtiyacımızın yarısından biraz fazla. Pamuk stratejik bir üründür. 80 milyonluk kalabalık bir nüfusa sahip, en önemli ihraç ürünleri içinde tekstil ve konfeksiyon olan Türkiye'nin pamukta ithalata bağımlı kalmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim alanlarının azalması ve üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesiyle, pamuk üreten kayıtlı çiftçi sayısının son 10 yılda 120 binden 45 bine düştüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Pamuk ekim alanları 1995-1998 yıllarında 757 bin hektarken, bu rakam 2016 yılında 416 bin hektara kadar geriledi. Pamukta verim iki katına çıksa da üretim alanı daralınca, üretimde düşüş kaçınılmaz oldu. Türkiye'nin pamuk ithalatının yüzde 70'i ABD, Brezilya ve Türkmenistan'dan karşılanıyor. Dünyanın en kaliteli pamuklarının üretildiği, çok daha fazla pamuk üretme potansiyeli olan Türkiye, ithalatta da dördüncü sıradan kurtulamıyor. Bu sorunu çözmeli, pamuk üretimini desteklemeli, ithalata son vermeliyiz. İthalata son verecek kadar pamuk üretmek istiyoruz. Pamuk üretmek için gerekli destekler verilmelidir. Bu sağlandığında üretmeye hazırız. 75 kuruş olan prim desteğinin 1 liraya çıkarılmasını talep ediyoruz. Pamuk üreticimiz korunmalı, pamuk gümrük birliğinde tarım ürünleri kapsamına alınmalı, gümrük vergileri tekrar konulmalıdır."