"Pamukta prim miktarı kiloda en az 1,25 lira olmalı"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'ndeki dört ticaret borsası, pamuk için verilecek prim miktarının kilogram başına en az 1,25 lira olmasını istedi.

İzmir, Manisa, Aydın ve Söke ticaret borsalarından yapılan ortak açıklamada, on binlerce üretici ailenin geçimini sağladığı pamuğun 30 milyar dolar ihracat geliri elde edilen tekstil ve konfeksiyon sanayisinin ham maddesi olduğu belirtilerek, pamuk üretiminin ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Mahlıç pamuk üretiminin 2018 yılında en az bir milyon ton hedefine yaklaştığı hatırlatılan açıklamada, bu yıl hava şartlarında olağanüstü bir değişiklik olmaması halinde bir milyon ton sınırının aşılacağı, ilk defa ülke tüketiminin yüzde 75'ini karşılayabilir duruma gelineceği aktarıldı.

Kütlü pamuk üretim maliyetinin gübre, ilaç, akaryakıt, tohum fiyatlarındaki artışa paralel olarak bir önceki yıla göre yüzde 40 seviyelerinde artmasının üretimdeki olumlu eğilimi tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, 2019 yılı ürünü için verilecek prim miktarının da bir an önce açıklanması ve sezon ekim döneminde ödenmesi gerektiği vurgulandı.

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının küresel piyasalarda pamuk fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası borsalarda pamuk fiyatları son dönemde önemli oranda gerilemiştir. Vadeli piyasalardaki 2019 Aralık fiyatları dikkate alındığında, üreticimizin pamuğunu geçen yılki ortalama 3,60 lira olan kütlü pamuk fiyatının altında bir fiyatla satma riski bulunmaktadır. Maliyetlerdeki artış da düşünüldüğünde üreticimizin bu yıl pamuk üretiminden çok büyük zarar etmesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle pamuk için verilecek prim miktarları belirlenirken bu gelişmeler özellikle dikkate alınmalı ve prim miktarı kiloda en az 1,25 lira olmalıdır. Yerli üretim ve çiftçimiz teşvik edilmeli ve nihai olarak pamuk üretiminde sürdürülebilirlik bir an önce sağlanmalıdır. Bu amaçla; tekstil sektörüne ithal edilen pamuğun belirli bir oranında yerli pamuk kullanım zorunluluğu getirilmeli ve bu oran işletmelerin ölçeği ve kapasite kullanım oranları dikkate alınarak belirlenmelidir. Üç yıl üst üste pamuk ekilmesi durumunda destekleme ödemesinden faydalanmama kararı bazı ekim bölgeleri için toprakların yapısı dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmelidir."

Bu konularda acil önlem alınmasının pamuk üretiminin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En az bir milyon ton pamuk üretimi tekstil ve konfeksiyon sanayimizin uluslararası rekabet gücü için zorunludur. Aksi takdirde bu dev sektör ham madde açısından tamamen dışa bağımlı olacak ve önemli riskler ile karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca ülkemizin pamuk ithalatındaki faturası iki milyar dolarların üstüne çıkacaktır. Üstelik bu fatura pamuğun ülkemizde üretilmesi durumunda elde edilecek çiğit ve türev ürünlerde düşünüldüğünde üç milyar dolara yaklaşacaktır. Pamuk üretimindeki olası bir düşüş pahalı yatırımlarla alınan makine parklarının atıl kalmasına da neden olacaktır. Bu nedenle başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere yetkili tüm kurumlarımızın acil önlemler almasını sektör adına talep ediyoruz."