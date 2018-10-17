ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Türkiye'nin pamuk üretiminin yaklaşık yarısının karşılandığı Şanlıurfa'da, destekleme miktarı ve ürün fiyatlarındaki artış sayesinde bu sezon rekoltenin yaklaşık 1,5 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı her yıl genişleyen ve bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, bu yıl verimiyle bölge çiftçisini sevindirdi.

Lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamuğa yönelik destekler artırıldı. Bunun yanında özellikle geçen yıl pamuk fiyatlarında görülen yükseliş, bu ürüne yönelen çiftçi sayısını artırdı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre, başta Harran Ovası olmak üzere kentin verimli ovalarında hasadı devam eden pamukta rekoltenin bu yıl 1,5 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuğun hem Türkiye'de hem de dünyada öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Destek ve fiyat artışları sayesinde bu sezon kentteki pamuk ekim alanının 2 milyon 800 bin dekara yaklaştığını belirten Eyyüpoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen bu durumun rekolteye de yansıdığını ifade etti.

- "Kaliteyi artırmaya çalışıyoruz"

Eyyüpoğlu, geçen yıl kentte 1 milyon tonun üzerinde pamuk elde edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pamuk hayatımızda çok önemli bir ürün. Şanlıurfa'da ÇKS verilerine göre bu yıl 280 bin hektar alanda pamuk ekildi. Bu alandan 1 milyon 500 bin ton civarında pamuk elde edeceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'de üretilen pamuğun yüzde 47'si Şanlıurfa'da üretiliyor. Kaliteli pamukla ilgili bize, ticaret borsamıza, sanayi ve ticaret odamıza, çiftçimize ve fabrikalara önemli görevler düşüyor. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı olarak bu konudaki uyarılarımızı yapıyoruz. Şanlıurfa pamuğunun hem kalitesini hem de piyasasındaki değerini artırmaya çalışıyoruz."

Çiftçilerden pamuğun naylon torbalara konulmamasını ve hasadın gece yapılmamasını isteyen Eyyüpoğlu, "Çiftçilerimiz pamuğun temiz toplanması ve kuru olmasına dikkat etsin. Koza açıcı ve yaprak dökücü ilacın dozajını tam atsın. Çırçır fabrikası sahibi kardeşlerimden ricam, gece biçilen pamuğu almasınlar. Çünkü nemli oluyor ve nemli pamuk kalite kaybına neden oluyor. Dünya piyasasında pamuğun balyası 11,5 lira iken Şanlıurfa'da 9 liradan işlem görüyor. Pamuğun gerçek değerini görmesi için herkese büyük iş düşüyor." dedi.

- "Pamuk ekim alanı daha da artacak"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da tekstil ülkesi olan Türkiye için pamuğun önemine işaret etti.

İklimin uygun olmasından dolayı ülkede ciddi miktarda pamuk üretildiğini söyleyen Çullu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çukurova'da, Ege Bölgesi'nde, son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pamuk üretim alanı ciddi şekilde arttı. Tüm bunlara rağmen ülke olarak pamuk ithal ediyoruz. Son üç yıldır stratejik ürün olan pamuğun destekleme fiyatları artınca çiftçiler bu ürüne daha çok yoğunlaşmaya başladı. Harran Ovası'ndaki topraklarda üç yıl önce yüzde 50 civarında pamuk üretilirken, bu oran yüzde 90'lara çıktı. GAP'ta arazilerin suya kavuşmasıyla pamuk ekim alanı daha da artacaktır. Ekim alanının artmasıyla birlikte rekoltede de ciddi bir yükseliş oluyor."























