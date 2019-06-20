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Pancar avansları ödemelerine yarın başlanacak

- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince, eylül ayından itibaren alımına başlanacak pancara karşılık 180 milyon lira tutarında nakdi ve kristal şeker avans ödemeleri yarın yapılacak

Pancar avansları ödemelerine yarın başlanacak
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ANKARA (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketince (Türkşeker), eylül ayından itibaren alımına başlanacak pancara karşılık 180 milyon lira tutarında nakdi ve kristal şeker avans ödemelerine yarından itibaren başlanacak.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, pancar üreticilerine bugüne kadar suni gübre ve mücadele ilacı için 200 milyon lira tutarında avans ödendi.

Yarın yapılacak 180 milyon liralık birinci nakdi avans ödemeleriyle 2019 yılı ürün bedellerine karşılık üreticilere ödenen avanslar toplamı 380 milyon liraya ulaşmış olacak.



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AvansPancarşekerTürkiye Şeker Fabrikaları
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