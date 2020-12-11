Pandemi döneminde de büyümeyi sürdürdü

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk, hem dünyada hem de Türkiye’de Bitcoin ve kriptopara pazarına duyduğu güvenle ödenmiş sermayesini 15 milyon TL’den 19 milyon TL’ye çıkardı.

Güvenle ve kolayca Bitcoin alım satım imkânı sunan kriptopara işlem platformu BtcTurk, sermaye artırımı kararı alarak ödenmiş sermayesini 19 milyon TL’ye yükseltti.

BtcTurk, Türkiye kriptopara pazarına yaptığı katkılar ve 2013 yılından bu yana yaptığı yatırımlar ile hem kullanıcısına hem de Türkiye’nin dijital ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürürken kriptopara ve blokzincir teknolojilerinin geleceğine olan yatırımlarını artırarak devam ettirmeyi planlıyor.

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri; BtcTurk’ün Türkiye’deki Bitcoin ve kriptopara alım satım platformlarının lideri olarak sermaye artırımına gittiklerini belirterek; “Bugün BtcTurk olarak, Türkiye’de 1 milyondan fazla, 7 kıtada ise toplamda 1.3 milyona yaklaşan kullanıcımıza hizmet sunan ve pandemi döneminde de büyümeye devam eden global bir oyuncuyuz. Diğer yandan insan kaynaklarına hız kesmeden yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda son bir yılda çalışan sayımızda da yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydettik. Ailemiz genişledikçe ve sektördeki liderliğimiz pekiştikçe sorumluluğumuz da artıyor. Yüzde yüz yerli bir kurum olarak Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı bilinciyle kurulduğumuz günden bu yana sektöre ve işimize yatırım yapmayı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye’nin geleceğine, dijital ekonomisine, dinamizmine olan inancımız doğrultusunda genel kurulumuzun aldığı karar ile ödenmiş sermayemizi 15 milyon TL’den 19 milyon TL’ye çıkarıyoruz” dedi.

2020 yılının Bitcoin ve BtcTurk açısından beklendiği şekilde güçlü büyüme ile geçtiğine değinen Güneri; “Tüm dünyada finansal, politik ve sosyal koşullardaki hızlı değişime son derece uygun olan Bitcoin’in sunduğu değer önerisinin çok daha geniş bireysel ve kurumsal kitlelerce anlaşılması genel olarak sektörün çok hızlı gelişimine destek oluyor. 2021 yılının da; işlem hacmi, kullanıcı sayısı, sektöre giren bireyler ve kurumlar gibi veriler açısından hem BtcTurk hem de küresel sektör için çok olumlu geçeceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.