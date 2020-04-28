"Pandemi ile birlikte dijitalleşme süreçleri önem kazandı"

Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman ÜNLÜ, COVID-19 salgını ile mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin olağan hayatı ve şirketlerin iş yapış biçimlerini etkilediğini belirten ÜNLÜ, “COVID-19 virüsünün ülkemizde ilk olarak görülmeye başlandığı tarihinden itibaren şirket içi faaliyetlerimizi yeniden düzenledik ve çalışanlarımızın sağlığını güvence altına alacak bir dizi önlemi hayata geçirdik. Bu kapsamda bazı departmanlarda uzaktan çalışma metodunu devreye soktuk. Operasyonlarımızın devamlılığını sağlamak ve müşteri taleplerini karşılamak amacıyla keşif/proje, satış ve satış sonrası hizmetler ekibimizin çalışmalarını dönüşümlü olarak ofisten sağlayacak şekilde bir planlama yaptık. Ekibimizle ve bayilerimizle yüz yüze gerçekleştirdiğimiz toplantıları, dijital platformlara taşıdık.

Fabrikamızda da ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan uyarıları aktif olarak uygulayarak, müşterilerimizin iş süreçlerini aksatmadan üretime devam ediyoruz. Ortak kullanım alanlarında düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptırmanın yanı sıra sosyal mesafenin korunmasına özen gösteriyor, maske ve eldiven kullanımını zorunlu tutuyoruz.”dedi.

Kısa çalışma ödeneği hem işverenin elini rahatlatacak hem de çalışanların işlerini kaybetmesini önleyecek !

COVID-19 pandemisinin tüm dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini belirten ÜNLÜ,

“Devletimiz, bu sancılı süreçte uygulamaya koyduğu‘’Ekonomik İstikrar Kalkanı’’ tedbirleri ile işverenleri ve firmaları rahatlattı. Hem çalışanları hem de işletmeleri koruyan, daralan ticaret

hacmine rağmen üretim ve ihracatın önünü açan bu paketi ülkemiz için çok değerli görüyorum. Özellikle kısa çalışma ödeneği hem işverenin elini rahatlatacak hem de çalışanların işlerini kaybetmesini önleyecek. Dünya ekonomisinde de büyük dalgalanmalara neden olan bu global krizin, ülkemizde en az hasarla atlatılması için devletimizin aldığı önlemler kadar birlik ve beraberlik ruhuyla, her şeyi devletten beklemeden, işletmeler olarak elimizi taşın altına koyarak kendi önlemlerimizi almamız da büyük önem taşıyor. Birlik ve beraberlik bilinciyle bu krizi en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum.”

Biz bu süreçte hiçbir çalışanımızın işine son vermedik ve vermeyeceğiz.

Çukurova Isı’nın pandemi krizinde ki yönetim stratejisi hakkında da bilgiler veren ÜNLÜ, “Çukurova Isı olarak pandemi krizinde çalışanlarımızın ve tüm iş ortaklarımızın sağlığını korumayı öncelikli görevimiz, üretimin devamlılığını ise paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu kapsamda devletimiz tarafından alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Pek tabii birçok sektörde olduğu gibi biz de koronavirüsün olumsuz etkilerini hissetmeye başladık. Özellikle endüstriyel tesislerin tedbir amacıyla yatırımlarını ertelemeleri vedevletimiz tarafından alınan önlemlerkapsamında cafe ve restoranların faaliyetlerine bir süre ara verilmesi doğrudan satış figürlerimize yansıdı ;ancak sektör olarak sezon bitiminde olduğumuz için ve bu salgının önümüzdeki aylarda ortadan kalkacağını umut ettiğimiz için sezon başladığında piyasaların tekrar canlanacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda da ısıtma sektörünün güçlü ve öncü markası Çukurova Isı olarak sezon başladığında müşterilerimizin taleplerini aksatmadan yerine getirecek şekilde hazırlıklar yapıyoruz. Biz bu süreçte hiçbir çalışanımızın işine son vermedik ve vermeyeceğiz. Bu zorlu dönemi hep birlikte ve en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz.”dedi.

İhracat hedeflerimiz bir süre ertelenecek gibi görünüyor.

Küresel ticarete darbe vuran krizin, birçok sektörde ihracatı olumsuz yönde etkilediğini belirten ÜNLÜ, sözlerine şöyle devam etti: “Krizden etkilenen sektörlerden biri de bizim de için de bulunduğumuz ısıtma sektörü oldu. Pandemi sürecinde ihracat pazarlarımızı büyütmeye yönelik çalışmaları belli bir süre durdurmak mecburiyetinde kaldık. Pazarlama

faaliyetlerimizin birçoğu iptal edildi veya ertelendi. Örneğin Mart ayında Milano’da düzenlenecek olan ve uluslararası ticarete büyük katkı sağlayan MCE ( Mostra Convegno Expocomfort ) Fuarı, Eylül ayına ertelendi. Müşteri ve potansiyel müşteri ziyaretlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Bu gibi durumlardan ötürü, ihracat hedeflerimiz bir süre ertelenecek gibi görünüyor.

Çukurova Isı olarak bu zorlu süreci almış olduğumuz önlemlerle, güçlü sermaye yapımızla ve tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle yara almadan en hafif şekilde atlatacağız. İnovatif, çevreci ve verimli ısıtma sistemlerimizi herhangi bir aksaklığa mahal vermeden yüksek mühendislik çözümlerimizle sunmaya devam edeceğiz.”

Alınan sıkı önlemler sayesinde güzel günlere yeniden kavuşacağız.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu gibi Ramazan Bayramı sonrası ekonominin kademe kademe normalleşmeye başlayacağını düşünüyorum” diyen ÜNLÜ, sözlerine şöyle devam etti: “Yılın son çeyreğinde aşı ve ilaç çalışmalarının meyvelerini vermeye başlamasıyla birlikte normalleşmenin tamamlanacağını ve yılbaşında pandeminin tamamen ortadan kalkacağını umut ediyorum. Yeter ki virüsle mücadelede alınan tedbirlere uyalım, millet olarak sağlık bakanımızın ve bilim kurulunun önerilerine kulak verelim. Alınan sıkı önlemler sayesinde güzel günlere yeniden kavuşacağız. Yeniden hep beraber olacağız.”

Pandemi sonrasında dünya ticareti artık eskisi gibi olmayacak!

Pandeminin dünya ekonomisi üzerinde yarattığı krizin etkilerinin beklenenden uzun süreceğini belirten ÜNLÜ, “Pandemi sonrasında dünya ticaretinin artık eskisi gibi olmayacağını ve bu süreçte dijitalleşmeye uyum sağlayamayan şirketlerin geride kalacağını söyleyebilirim. Pandemi ile birlikte dijitalleşme süreçleri önem kazandı. Özellikle tanıtım faaliyetlerinde dijital pazarlama yöntemleri daha fazla ön plana çıktı. Bu kapsamda hem ulusal hem de uluslar arası ticarette önem taşıyan fuarların, seminerlerin ve ticaret heyetlerinin dijital ortama taşınmasının önünü açan çalışmaların startı verildi. Hem kurum içi hem de kurum dışı eğitimler ve toplantılar dijital ortama taşındı.

Dijitalleşmeyi benimseyen işletmeler fark yaratacak!

Dijital dönüşümü özümseyen, CRM ve ERP gibi uygulamaları kullanan firmalar, pandemi sürecinde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Aynı şekilde üretimde dijitalleşmeyi benimseyen ve süreçlerini Endüstri 4.0 altyapısına uygun hale getiren işletmeler de uzaktan yönetimle faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Kısacası pazarlamadan üretime tüm süreçlerinde dijitalleşmeyi benimseyen işletmelerin, pandemi sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde fark yaratacağını düşünüyorum.”