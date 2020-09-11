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Pandemi sonrasının ilk fuarı çok GÜZEL oldu

Sektörün en başarılı isimlerinden Ceyda Erem “hadi bakalım” diyerek pandemi sonrasının ilk fuarını açtı. Merakla beklenen CNR Beauty & Wellness Show İstanbul kapılarını açtı, ziyaretçi akınına uğradı.

Pandemi sonrasının ilk fuarı çok GÜZEL oldu

Pandemi sonrasının ilk fuarı açıldı. Herkesin nasıl yapalım diye tartıştığı bir dönemde fuarcılık sektörünün en başarılı isimlerinden Ceyda Erem ilk fuarı açarak yeni döneme damgasını vurdu. Böylece CNR Expo, fuarlara verilen aradan sonra ilk kez kapılarını CNR Beauty & Wellness Show İstanbul ile açmış oldu.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB'in desteğiyle organize edilen CNR Beauty & Wellness Show İstanbul - Kozmetik, Güzellik, Medikal Estetik Cihaz ve Ekipmanları Fuarı 13 Eylül’e kadar sürecek.

Sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği fuara ilişkin bir değerlendirme yapan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Öncelikle fuara katılım konusunda yoğun talep aldık. Metrekare olarak geçen yılın iki katı bir alanda yapıyoruz fuarı. Ziyaretçi konusunda beklediğimizin çok üstünde bir ilgi var. Bu gelişme ekonominin fuarları özlediğini gösteriyor. Gerekli önlemleri alarak fuarların yapılması mümkün. Biz bunun ilk adımını attık. Başarılı olduk” dedi.

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen fuar güzellik, sağlık, bakım ve kozmetik sektörlerini içeren 500’ün üzerinde markaya ev sahipliği yaptı. Kendi alanında Avrasya’nın en büyük fuar organizasyonu olma hedefiyle yola çıkılan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’da yerli ve yabancı bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanları gibi sektöre dair ürün ve hizmetleri tanıtıyor.

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Bakım Ve KozmetikCeyda EremCNR Beauty & Wellness Show İstanbulCNR Beauty & Wellness Show
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