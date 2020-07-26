Pandemide 6 kat arttı

Karantina geride kaldı ama e-ticaret ciroları gerilemedi. Küresel Covid-19 pandemisi ile evlere kapandığımız karantina döneminde e-ticaret sektörü hızlı bir büyümeye sahne olmuştu. Karantinadan çıkmamıza rağmen e-ticarette daralma yaşanmadığını ifade eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Mağazaların yeniden açılması ve dışarı çıkabilir durumda olmamıza rağmen, e-ticarette yakalanan büyümede bir gerileme olmadı, Özellikle gıda kategorisinde online alışveriş alışkanlığı yerleşti diyebiliriz. Pandemi döneminde e-ticaret sitesi açan veya operasyonlarını e-ticarete kaydıranlar kazanmaya devam ediyor. Bu süreçte altyapısını kurduğumuz e-ticaret sitesi sayısı normalden 2 kat fazla oldu” dedi.

6 KAT ARTIŞ VAR

2019 yılında ülkemizde e-ticaret hacminin 136 milyar TL olarak gerçekleştiğini, bu rakamın içinde pastadan en az payı 5 milyar TL ile yemek kategorisinin aldığını belirten Çiğdemli şunları aktardı:

“Bu senenin ilk 5 ayında e-ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artış göstererek 63,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Özellikle mart-nisan-mayıs aylarının toplamında, geçen seneye göre e-ticaret kanalıyla yapılan gıda-market harcamalarının 6 kat arttığını görüyoruz. 2020 tamamlandığında hem genel e-ticaret hacminde hem de yemek/ gıda kategorisinde en az yüzde 50 bir büyüme öngörüyoruz. Normalde ayda ortalama 300 e-ticaret sitesi kurarız. Pandemi sürecinde ise, altyapısını kurduğumuz e-ticaret sitesi sayısı ayda 600’e kadar ulaştı. Ülkemizde 2019 verilerine göre toplam 68,457 işletmemiz e-ticaret faaliyeti yürütmekte. Hem kendi sitesinde hem de pazaryerinde satış yapan işletme sayısı 5,139. Pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı 57,394. ETBİS’e kayıtlı site sayısı 21,515. ETBİS’e kayıtlı işletme sayısı ise 16,202. Karantina sürecinde yeni açılan e-ticaret siteleriyle beraber bu rakamlarda da yıl sonunda ciddi artışlar olacağını tahmin ediyoruz. Karantina dönemi geçmiş olsa da pandemi birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Temassız online alışveriş tercih etmek de bunlardan sadece biri. Bu nedenle e-ticaret yapan işletme sayısında olsun, e-ticaret hacmi ve büyüme hızı olsun, sektör ilerlemeye devam edecektir.”