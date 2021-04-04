Pandemide laptop, tablet ve kulaklık satışı patladı

Boğaziçi Holding bünyesindeki Boğaziçi Dağıtım’ın Yönetici Ortağı Gürkan Şengil: “2020 yılının kazanan ürün grupları, evde yaşam düzeni için gereklilik arz eden ve bir önceki yıla göre net bir biçimde yüzde 85 büyüme kaydeden bilişim ürünleri oldu. Kulaklıklar, taşınabilir bilgisayarlar, tabletler ve çevre birimlerinde yüzde 90’ın üzerinde büyümeler gözlemledik. Özellikle dijitalleşme ve dijital dönüşüm hızlandı.”

Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını, ekonomik ve sosyal hayatın yeniden şekillenmesine neden oldu. Değişen günlük yaşam rutinleri, bilişim ürünlerinin geçmiş yıllara oranla daha fazla tercih edilmesinde ciddi etken haline geldi. Boğaziçi Holding bünyesindeki Boğaziçi Dağıtım’ın Yönetici Ortağı Gürkan Şengil’e göre pandemi yılının kazananları ev tipi bilişim ürünleri oldu. Yeni düzenin etkisiyle özellikle, kişisel bakım, robot ve dikey süpürge, hava temizleme cihazları bir önceki yıla oranla yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdi.

2020’DE İKİ DEV MARKAYI BÜNYESİNE KATTI

Boğaziçi Dağıtım’ın 2020’de iki önemli markayı bünyesine kattığını söyleyen Şengil, “Şirket olarak temsil ettiğimiz markaları özenle seçiyoruz. Hedefimiz çok fazla markayı temsil etmekten çok, temsil etmiş olduğumuz markalara ailemizin bir parçası gibi hissedecekleri özenli ve titiz, 360 derece hizmet sunabilmek. Dyson Profesyonel ve Philips ile distribütörlük anlaşmaları yaptık. Philips markası altında kulaklık, ses sistemleri, powerbank ve aksesuarlarının tek yetkili distribütörü olarak hizmet veriyoruz. Dyson’da ise ana odağımız ‘Airblade’ el kurutma ürünleri, tasarruf ve hijyenik ortam sağlayan ofis çözümleri. Dyson Profesyonel ürünleri ile bakteri ve virüsler dahil olmak üzere partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalayan HEPA filtrelere sahip hava temizleme ve el kurutma ürün gamımız ile kurumsal iş ortaklarımıza daha hijyenik ve güvenli çalışma ve eğitim alanları yaratma imkanı sağladık.” dedi.

2021’DE HEDEFİ YÜZDE 120 BÜYÜME

Boğaziçi Dağıtım olarak 2020 yılındaki yeni işe alımlarla birlikte toplamda 30 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Gürkan Şengil, “2021’de ekonomideki büyümenin kalıcı bir şekilde yükselmesi için hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duydukları güvenin daha da kuvvetlenmesi gerekiyor. Bu yılın en belirleyici faktörleri pandemi, parasal genişleme, enflasyon, kur politikası ve tüketici güven endeksi olacak. Yeni normal ve dijitalleşme özellikle bizleri hem kurumsal hem de tüketici tarafında daha da planlı olmaya yöneltiyor. Bu sebeple bütçelerimizi yaparken tüm bu parametreleri dikkate alarak hem yıllık hem çeyreklik bütçe hedefleri belirledik ve kendimize TL bazında yüzde 120’lik bir büyüme hedefi koyduk. Bunun dışında yine bu yıl bünyemize güçlü yeni markalar eklemeyi planlıyoruz. Hem Boğaziçi Dağıtım hem de bünyesinde bulunduğumuz Boğaziçi Holding Grubu olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.