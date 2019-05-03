Paraguay ile Ticaret ve Yatırım Olanakları Toplantısı

İSTANBUL (AA)- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Amerika İş Konseyleri tarafından Paraguay ile ticaret ve yatırım fırsatları toplantısı gerçekleştirildi.



Paraguay ile ticaret ve yatırım olanaklarının konuşulduğu toplantıya, DEİK Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı Oğuz Satıcı, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, DEİK Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı İbrahim Yıldırım, Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Luis Llamosas Bozzano katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Satıcı, Türkiye ile Paraguay arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmekte olduğuna işaret ederek, iki ülke arasında yakın görüşmelerin ve iş birliğinin devam ettiğini dile getirdi.



Satıcı, DEİK’in Türk özel sektörünü yönlendirmek amacıyla 1986 yılında kurulduğunu, 30 yılı aşkın bir süredir dış ekonomik ilişkileri geliştirmek, çeşitlendirmek, ilerletmek amacı güden bir örgüt olduğunu ve faaliyetlerini 146 ülke iş konseyleri ile yürüttüğünü ifade etti.



Gelişmekte olan Türkiye-Paraguay ekonomik ilişkileri vesilesiyle, kısa bir süre sonra Türkiye-Paraguay İş Konseyi’nin kurulduğunda bu sayının 147’ye ulaşacağını belirten Satıcı, “Hatırlayacağınız üzere Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz aralık ayı içerisinde Paraguay’a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Karşılıklı üst düzey ziyaretler ve iki ülkenin bölgede artan stratejik öneminden dolayı Paraguay ile ikili ilişkilerimiz son derece ivme kazanmıştır ve iş dünyamız açısından umut vericidir. Sayın Cumhurbaşkanınızın da Türkiye’yi ziyaret edecek olmasını sizden duymuş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.





- "Türkiye gibi Paraguay da önemli bir geçit, bir kapı"





Satıcı, bugün iki ülke arasında gelinen seviyede 147 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



“Yatırımlarda ve ticarette daha yüksek seviyeleri hedeflemeli ve yeni iş birliklerini en kısa sürede gerçekleştirmeliyiz. Türkiye gibi Paraguay da önemli bir geçit, bir kapı. Paraguaylı iş adamları Türkiye üzerinden Avrupa’ya, Rusya’ya, Orta Doğu’ya ve Akdeniz’e çok rahatlıkla ulaşabilir ve ticaret yapabilirler. Potansiyel olarak baktığımızda, iki ülke arasında altyapı yatırımlarının, müteahhitlik hizmetlerinin, enerji, tarım, hayvancılık ve sağlık sektörlerinin ön plana çıkacağını görmekteyiz. Bu alanlarda geliştireceğimiz yakın iş birliği karşılıklı kazanmamızı sağlayacaktır.”



Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglioni de ekonomik ve ticari ilişkilerin iki ülke arasında iyileştirilmesini ve derinleştirilmesini hedeflediklerine işaret ederek, Türkiye ve Paraguay’ın ortak vizyona, değerlere ve ilkelere sahip olduğu için siyasi ilişkilerini ilerletme kararı aldıklarını dile getirdi.



Castiglioni, iki ülkenin ekonomisinin bir araya gelebilmesi için bu siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin başlangıç noktası olduğunun altını çizerek, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkentimiz ziyaret etmişti. Bu ilişkilerin ivme kazanması açısından önemli bir adımdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Mario Abdo Benitez’de Türkiye’yi haziran ayında ziyaret edecek. Siyasi alanlarda mükemmel olan ilişkilerimiz farklı alanlarda da yansımalarını bulacaktır.” ifadelerini kullandı.



Türkiye ve Paraguay arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin her ülke halkının yararına, onların zenginliğine fayda sağlayacağını belirten Castiglioni, şunları kaydetti:



“Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun da belirttiği gibi kaybedecek zamanımız yok. Sayın Paraguay Cumhurbaşkanının haziranda yapacağı ziyaret sırasında delegasyon heyeti eminim daha geniş olacaktır. Paraguay’da istihdama, zenginliğe katkı sağlayan önemli isimler burada sizlerle olacaktır. Paraguay’da 15 yılı aşkın bir süredir ekonomik reformlar gerçekleştirilmekte, bunlarla birlikte de ekonomik kalkınma görmekteyiz. 2003 yılından bu yana makroekonomik ve maliye alanında gerçekleştirilen reformlar ile birlikte sürdürülebilir bir kalkınma mümkün olabildi.”







- "Latin Amerika'nın ekonomisi en istikrarlı ülkesiyiz"





Bakan Castiglioni, 15 yıldır aralıksız olarak yüzde 4 ila 5 seviyesinde ekonomik büyüme kaydedildiğini ve Paraguay Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın son 15 yıl içinde neredeyse 7 kat büyüdüğünü söyledi.



Latin Amerika bölgesine tümüyle bakıldığında ekonomisi en istikrarlı ülkenin Paraguay olduğuna dikkati çeken Castiglioni, “Ekonomik parametrelerimiz de diğer ülkeler içinde örnek teşkil ediyor. Hatta Paraguay modeli olarak adlandırılmakta. İstikralı, güvenli, vergi oranlarının düşük olduğu, sürdürülebilir bir büyümenin mümkün olduğu, her alanda yatırımlara uygun ortamın sunulduğu, yatırımı teşvik eden bir ekonomik bir modele sahibiz.” değerlendirmesinde bulundu.



Castiglioni, Arjantin ve Brezilya’da yaşanan ekonomik zorlukların Paraguay’ı hiçbir zaman etkilemediğine dikkati çekerek, bunun sebebinin de sahip oldukları güçlü ve güvenilir ekonomik model olduğunu belirtti.



Paraguay’daki yatırım teşvikleri ve kanunlarının diğer komşu ülkelerde henüz olmadığını ifade eden Castiglioni, şöyle devam etti:

“Vergi oranlarına baktığımızda yüzde 10 KDV, yüzde 10 şirketleri için gelir vergisi, yine yüzde 10 kişiler için gelir vergisi var. Bunlar mahsup edilebilir oranlar. Latin Amerika’da diğer ülkelerde hatta dünyanın hiçbir yerinde bu söz konusu değildir. Paraguay'da şirket açmak, yatırım yapmak çok kolay. Bölgedeki yatırım oranlarına baktığımızda en fazla yatırım oranlarının Paraguay’da olduğunu görüyoruz. Ülkemizde sermayeye ulaşım ve yurt dışına çıkarılması çok kolay. Bu konuda herhangi bir engel yok. Teşvik kanunlarımızın hem sayısını hem de içeriğini artırdık. Doğrudan Yabancı Yatırımcı için ülkemizde yeterli ortam hazır.”



