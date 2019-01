ParamKart ve TIRPORT’dan dev işbirliği

Elektronik para ve ödeme sistemlerinin öncü kuruluşu Turk Para ve lojistik yönetiminin parlayan teknoloji şirketi TIRPORT, 2019’a önemli bir işbirliğini duyurarak girdiler.

Geleceğin ödeme sistemlerine odaklanan Turk Elektronik Para A.Ş., Türkiye’de Bankalararası Kart Merkezi(BKM) üyeliğine kabul edilen ilk ödeme şirketidir. Sektöre birçok yenilik getiren şirket, TROY ve Mastercard lisansına sahip ilk elektronik para şirketi olma ayrıcalığına da sahiptir.

TIRPORT ise, lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirdi. Geliştirdiği mobil tabanlı teknolojilerle dünya çapında dijital bir platform yaratarak sektöre kazandırdı. 2018 yılı içinde Alibaba’nın düzenlediği dünyanın en iyi startupları yarışmasında, binlerce rakibini geride bırakarak, iş modeli ve teknolojileriyle Çin’de Hangzhou’daki dünya finallerinde dünyanın en iyileri arasında yer almayı başardı.

Bu büyük işbirliği ile onbinlerce kamyoncuya, TROY Logolu Param TIRPORT Kart’lar verilecektir. Artık nakliye ödemeleri TIRPORT ve Turk Para güvencesiyle elektronik para ile ödenecektir.



Taşımacılık sektörünün yıllık büyüklüğü 300 milyar TL



Taşımanın %92’sinin karayolları ile yapıldığı ülkemizde her gün yaklaşık 600 bin kamyon yük taşıyor. Avrupa’nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye’de 850 bin kamyon yollardadır. 1.2 Milyon SRC belgeli şoför ekmeğini bu işten kazanıyor. Yüzlerce lojistik firması, taşıma kooperatifi, ambar ve binlerce taşeron firma yük organizasyonu ve taşımacılık yapıyor.

Yıllık 300 Milyar TL’nin üzerindeki bir paranın döndüğü taşımacılık sektöründe “Ödeme” en kritik süreçlerden birisi. Çünkü Lojistik firmalarının “ÖZMAL” olarak adlandırılan kendilerine ait kamyon oranı %5’lerin altındadır. Türkiye’de yollardaki kamyonların %95’i şahıslara ait. Kamyonun bütün operasyonel yükü de, kamyoncunun sırtındadır. Kamyoncu için ödeme ve ödeme araçlarının likitliği hayati derecede kritiktir.

Türkiye’de günlük nakliye ödemesi tutarı 800 Milyon TL’nin üzerindedir. Bu tutarın da en az 1/3’ü doğrudan nakit olarak yapılıyor. Türkiye’de kamyonculara günlük nakit yapılan ödeme tutarı 250 Milyon TL’nin üzerindedir.



Param TIRPORT kart ile onbinlerce kamyon şoförü, ödeme takibi ve çilesinden kurtulacak



TIRPORT geliştirdiği mobil tabanlı teknolojilerle yükün ve taşımanın uçtan-uca izlenmesini sağlarken yük sahibine her an güven verecek teknolojileri sunuyor. Turk Elektronik Para A.Ş. güvencesindeki TROY baskılı ParamKart, Türkiye’deki 2.9 Milyon POS cihazı ve binlerce ATM’den paraya hemen ulaşılabilmesini veya ödeme yapılabilmesini mümkün kılıyor.

TIRPORT’a özel hazırlanan Param TIRPORT kart ile onbinlerce kamyon şoförü ödeme takibi ve çilesinden kurtuluyor. Lojistik firmaları ve yük sahipleri, artık nakliye ödemelerini 7/24 doğrudan Param TIRPORT kartlara yapabilecekler. Kamyoncular kendilerine yapılan ödemeleri, TIRPORT Mobil App ile takip edebilecekler.

Param TIRPORT kartlarla, Türkiye’deki tüm ATM’lerden nakit çekilebileceği gibi anlaşmalı akaryakıt zincirleri, binlerce anlaşmalı mağaza ve işyerinden indirimli alışveriş yapılabilecek. Ayrıca, kullanıcı performanslarına bağlı olarak kredilendirilmiş nakit avans, taksitlendirilmiş alışveriş vb. hizmetlerden de yararlanabilecekler.

Bu dev işbirliği ile 2020 yılı sonuna kadar, 10 binin üzerinde üye iş yerine ulaşılması, 200 binin üzerinde kamyoncunun sisteme entegre edilmesi ve günlük 10 Milyon TL’nin üzerinde bir işlem hacmine ulaşılması hedefleniyor.