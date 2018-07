Paraşüt kulesi yeniden hizmete açıldı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Müzesi içinde yer alan paraşüt kulesi, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.

Havacılık açısından büyük önem taşıyan ve 287 metrekare kapalı ve 7 bin 294 metrekare açık alandan oluşan THK Müzesi 19 Mayıs 2002'de ziyaret edilmeye başlandı. Müze yerleşkesi içinde yer alan Rus ve Türk mühendisler tarafından inşa edilen paraşüt kulesi ise 1937 yılında dönemin Başbakanı Celal Bayar tarafından faaliyete geçirildi.

Tarihi nitelik taşıyan ve Kurum tarafından yıllık olağan tadilatı bitirilen kule, bugün itibarıyla yeniden hizmete açıldı.

THK kursiyerlerinin de eğitimleri gereği kullandığı 41 metrelik kulede atlayışlar, kulenin 3. kat balkonundan yani 38 metrelik bölümünden gerçekleştiriyor. Atlayış yapanlara sertifika ve rozet armağan ediliyor.

Paraşüt kulesi hava şartlarının uygun olduğu koşullarda 15 Kasım'a kadar açık kalacak. Gerekli şartları sağlayanların ücretsiz gerçekleştirdiği atlayışlar, uzman paraşüt eğitmenleri eşliğinde yapılıyor.

Yerli ve yabancı turistler tarafından yıl boyu ziyaret edilen müze, açık, kapalı alan ve atlama kulesi olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Orijinal uçakların sergilendiği müzede, tarihi nitelikteki belgeler de meraklıların ilgisine sunuluyor. THK ve Türk Sivil Havacılık tarihi hakkında 743 eser, belge ve fotoğrafın yer aldığı müze, her yaştan ziyaretçinin beğenisi alıyor.



- "Adrenalin seven gençleri bekliyoruz"

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, AA muhabirine, tarihi eserlerin yanı sıra orijinal uçakların da sergilendiği müzeye herkesi davet ederek, adrenalin seven gençlere de paraşüt kulesinden atlamayı tavsiye etti.

Hafta sonları ailelerin, müzeye çocuklarıyla gelebileceklerini dile getiren Atılgan, "Şehrin ortasında nefes alabilecekleri tarihi bir alan. Müze kısmı, bahçemiz ve kule atlayışları ücretsiz. Vatandaşlar, aileleriyle gelip, uçakların altındaki banklarda oturup, çay, kahve içebilir, çocuklarıyla atlayış yapabilirler. Amacımız sportif havacılığın her alanında gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak." diye konuştu.