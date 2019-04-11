Paraşütçü eğitiminde yerli teknoloji dönemi

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Paraşütçü personelin sanal gerçeklik ortamında eğitim almasını sağlayacak Hezarfen Paraşüt Simülatörü, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN, atlayıştan, paraşüt açılışı ve hedeflenen noktaya inişe kadar gerçek bir eğitimde yaşanabilecek senaryoların ve tüm acil durumların deneyimlenebilmesine olanak sağlayan paraşüt simülatörü geliştirdi.

Personelin sanal gerçeklik ortamında eğitim almasına olanak sunan Hezarfen Paraşüt Simülatörü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordine halinde yürütülen çalışmalar sonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Hezarfen, güvenlik güçlerinin envanterine yerli ve milli üretim olarak giren ilk paraşüt simülatörü oldu.

Kalitesi ve sunduğu eğitim ortamıyla dünya genelinde bu alanda kullanılan sistemlerin üzerinde bir kabiliyete sahip Hezarfen Paraşüt Simülatörü ile bu alandaki dışa bağımlılığın en alt seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Yurt içi ve dışındaki etkinlik ve fuarlarda da ilgi gören simülatörün önümüzdeki dönemde ihracat başarılarına imza atması bekleniyor.

- Hayati yetenekleri geliştiriyor

Hezarfen Paraşüt Simülatörü, kullanıcıların kısa sürede, tekrarlanabilir ve güvenli bir ortamda eğitim, planlama ve göreve hazırlık seviyesini artıran maliyet etkin bir çözüm sunuyor.

Sistem, hayati yeteneklerin geniş çaplı hava koşulları, acil durumlar ve değişken rüzgar şartları altında gerçek zamanlı şekilde geliştirilmesine olanak veriyor. Yüksek çözünürlüklü veri tabanı ve sanal gerçeklik kullanılarak göreve hazırlık sağlıyor ve kullanıcının gerçek performansını artırmayı hedefliyor.

Hezarfen Paraşüt Simülatörü ile paraşütçü personelin coğrafi ortam hakkında bilgi sahibi olması sağlanarak operasyonel başarısı artırılıyor.

Gerçek atlayış eğitimlerinin azaltılması ve eğitim maliyetlerinin aşağı çekilmesi sağlanıyor.

Paraşütçü personel eğitimi, dış ortam iklim ve hava koşullarından bağımsız olarak, sanal ortamda paraşütçünün istediği anda ve istediği sayıda tekrarlaması yoluyla gerçekleştirilebiliyor. Paraşüt personelinin yapmış olduğu manevralar, kontroller, usuller, kayıt altına alınıyor, eğitim sonrasında paraşütçünün gerçekleştirdiği atlayış eğitmenle değerlendirilebiliyor.

- 30 bin feete kadar eğitim imkanı

Yatay düşüşle başlayan eğitimde paraşütçünün serbest düşüş esnasında yapacağı manevralar kablosuz sensörlerle algılanıyor. Bu manevralara ve gerçekte olması gereken fiziksel şartlara uygun olarak çalışan simülasyonla görsel olarak paraşütçünün yaptığı manevraların etkisini görmesi sağlanıyor.

Bu sayede paraşütçünün uygun manevraları doğru şekilde ve doğru zamanda yapmasına yönelik eğitim veriliyor. Gece, gündüz, yağmur, kar durumlarının görsellendiği ve rüzgar durumlarının da dahil edildiği simülasyonla paraşütçünün değişik şartlarda uygun kontrolleri, usulleri öğrenmesi mümkün oluyor.

Paraşütçünün farklı paraşüt modelleriyle 30 bin feete kadar istediği irtifadan eğitim alması sağlanıyor.

Simülasyona entegre edilmiş paraşüt arıza durumlarının görsellemeleri ve simülasyonun bu arızalara uygun çalışması sayesinde, paraşütçünün oluşabilecek arıza durumlarına vereceği tepkilerin ölçülebilmesi ve arıza durumlarında uygulaması gereken usuller paraşütçüye öğretilebiliyor.