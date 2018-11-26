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Paris Bosphorus Enstitüsü, 9. yıllık seminerini İstanbul'da gerçekleştirecek

- Paris Bosphorus Enstitüsü, bu yılki etkinliğini “Avrupa-Fransa-Türkiye: Akıllı bir gelecek için ilham hikayeleri” ana teması ile gerçekleştiriyor

Paris Bosphorus Enstitüsü, 9. yıllık seminerini İstanbul'da gerçekleştirecek
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İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), girişimiyle Avrupa Birliği-Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik, siyasal ve kültürel iş birliğini desteklemek amacıyla kurulan Institut du Bosphore (Paris Bosphorus Enstitüsü) bu yılki etkinliğini, “Avrupa-Fransa-Türkiye: Akıllı bir gelecek için ilham hikayeleri” ana teması ile gerçekleştiriyor.

TÜSİAD açıklamasına göre, Bosphorous Semineri’nin dokuzuncusu Fransız Eğitim ve Stratejik Araştırma Yüksek Konseyi (CSFRS) ile iş birliğinde 27-28 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Intercontinental Oteli'nde gerçekleşecek.

Toplantının açılış konuşmaları, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası (TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri), Paris Bosphorus Enstitüsü Bilim Kurulu Eş Başkanları Augustin de Romanet (ADP Group Yönetim Kurulu Başkanı) ve N. Ümit Boyner (TÜSİAD Yüksek Istişare Konseyi Başkan Yardımcısı, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi) ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından yapılacak.

İki gün sürecek toplantılarda “Kültürel Esinlenmeler”, “Küresel Eğilimler”, “Farklı bir bakışla ekonomik ilişkiler” konulu paneller düzenlenecek.

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