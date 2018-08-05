Paris Hilton Limak Cyprus Deluxe Hotel'de parti verdi

İSTANBUL (AA) - Amerikalı ünlü model Paris Hilton, Platinum Rush European 2018 Avrupa turnesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Limak Cyprus Deluxe Hotel'de DJ performansı sergiledi.

Limak'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Avrupa turnesi çerçevesinde KKTC'ye gelen Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel'de çok sayıda kişinin katıldığı bir parti verdi.

Havai fişek gösterisi ile başlayan şov gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etderken, Hilton kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları ile de tek tek ilgilendi.



Limak Holding'e ait özel jetle İbiza'dan hareket ederek Ercan Havalimanı'na inen Hilton, Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



Açıklamada görüşleri yer alan Hilton, "Başka organizasyonlar olması durumunda seve seve tekrar gelirim." ifadelerini kullandı.

Seyahat etmeyi ve yeni şeyler denemeyi, yeni insanlarla tanışmayı ve yeni yerler görmeyi sevdiğini belirten Hilton, "Ayrıca ailem bir otel grubuna sahip olduğu için yeni yerler görmek bana ilham veriyor. Buraya gelmeden önce de araştırdım. Limak Cyprus da çok güzel bir otel." ifadelerini kullandı.

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu da ünlü model Paris Hilton'u KKTC'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ada'ya bugüne kadar gelen en ünlü kişi Paris Hilton oldu, kendisini Limak Cyprus Deluxe Hotel'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs turizmine gönül vermiş bir yatırımcı olarak bundan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.