"Parite ve Kuzey Afrika otomotivde ihracatı yukarı taşıdı"

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Geçen yılı Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 31,6 dolarlık ihracatla kapatan otomotiv sektörünün dış satımına, parite ile Kuzey Afrika ve Rusya pazarlarına yönelik artışın olumlu etkisinin olduğu bildirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 ve 2018 yılını rekorlarla kapattıklarını anımsattı.

Geçen yılın geneline bakıldığında aylık ortalama 2,63 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını belirten, Çelik, 2018'in martında 3 milyar dolayı aştıklarını ve bu rakamın aşıldığı ilk ay olarak kayıtlara geçildiğini dile getirdi. Çelik, şöyle konuştu:

"2018 yılının bütününde ise yüzde 11'lik bir ihracat artışı ile 31,6 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştık. Biz yılın başında 28,5 milyar dolar rakamla girdiğimizden dolayı ihracat hedefimizi 29 milyar dolar olarak belirlemiştik. Sonra arada ihracatın ilk 3 aydaki yoğun performansıyla bunu revize edip 31 milyar dolara çıkarmıştık. Bu hedefi bile aşarak tarihi rekora imza attık. 2018 yılı bizim, 13'üncü kez üst üste ihracat şampiyonu olduğumuz bir yıl oldu ve tüm zamanların en büyük ihracatının elde edildiği olumlu bir yıl olarak kayıtlara geçti."

- İhracatta parite etkisi

İhracatta 2017'ye göre 3 milyar dolarlık bir artış yaşandığını vurgulayan Çelik, bu artışın bir kısmının da pariteden kaynaklı olduğunu söyledi.

Çelik, ihraç pazarlarının avro ağırlıklı olması, avronun da dolar karşısında güçlenmesinin dolar bazında istatistiklere geçen yılın ilk 6 ayında olumlu yansıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"İhracat artışımızın üçte birinin parite kaynaklı gerçekleştiğini gördük ama bu ikinci yarıda dengelendi. İhracatımızın artışının üçte biri parite kaynaklı olumlu avro dolar seviyesinin oluşmasından kaynaklandı. Toplam 3 milyar dolar ihracat artışımızın oldu. Bunun 1 milyar dolara yakını parite kaynaklı. Yılın ikinci yarısında bu artış dengelendi. İkinci yarıdaki artış reel bir ihracat artışı. Hatta son ayda parite kaynaklı avantajdan dezavantaja döndü diyebiliriz. 2019 yılının ilk yarısında parite kaynaklı ihracatta bir dezavantaj yaşama şansımız var."

AB'nin otomotiv endüstrisi için en önemli pazar olduğuna dikkati çeken Çelik, ihracatın dörtte üçünden fazlasının AB'ye yapıldığını anlattı.

- Kuzey Afrika ve Rusya pazarları

Türkiye genelinde otomotiv ihracatında yüzde 11 artış gerçekleşirken AB'ye dış satımdaki artışın yüzde 12'ye ulaştığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Yine AB'nin pozitif yansımalarını gördük ama 2018 yılının bütününe baktığımızda öne çıkan pazarlarımız var. Kuzey Afrika ülkelerine yönelik ihracat artışı, rekor rakamı yakalamamıza katkı sağladı. Fas'a ihracatta yüzde 28, Cezayir'e yüzde 30'un üzerinde artışlar oldu. Rusya'da yine çok önemli bir yüzde 40 seviyelerinde büyümeyle kapattık. Mısır'a ihracatımız yüzde 72 arttı. Polonya, Romanya gibi doğu Avrupa ülkeleri de artışlar gerçekleştirdi en çok öne çıkan ülkeler Kuzey Afrika ülkeleri ve Rusya ile bir miktarda Meksika'da artış gerçekleşti."

Çelik, milli katılım sağladıkları fuarların da ihracat artışında etkisinin olduğunu ifade ederek, "Ticari alım ve satım heyetleri var. Türkiye'de o ülkelerden alım heyetleri ağırlıyoruz veya o ülkelere satım heyetleri düzenliyoruz ihraç pazarlarına yönelik. Buna yönelik faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde gerçekleşti. Rusya'ya yıllardır gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu ülkelerdeki ve gelişmekte olan ülkelere yönelik ihraçta artışın devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Türkiye otomotiv sektörünün alternatif pazarları arasında olan bazı ülkelere yönelik geçen yılın ihracat rakamları ve değişimleri şöyle:

ÜLKE2017 (Milyon dolar) 2018 (milyon dolar) Değişim % Fas437,3 561,8 28 Rusya327,7 453,5 38 Mısır176,2 304,6 72 Cezayir140,1 287,4 105 Meksika117,9 180,2 52 Irak137,3 171,8 25 Libya 10,1 26,3 158 Toplam 1346,6 1985,6 47