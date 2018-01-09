Parlak fikirlere kesenin ağzı açıldı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - ODTÜ Teknokent'in desteğini alan girişimciler, teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini gerçekleştirmek için 10 milyon liralık finansman sağladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülmesini destekliyor.

Programla nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanıyor.

Program, teknokentler, teknoparklar ve teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla uygulanıyor.

ODTÜ Teknokent de Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşama uygulayıcısı olarak girişimcilere sermaye desteğine erişim için imkan sağlıyor.

Bu aşamada, girişimciler iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunuyor, uygulayıcı kuruluş bu iş fikirlerini değerlendiriyor, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sunuluyor.

Başarılı bir girişimin kurulması sırasında ihtiyaç duyulabilecek girişimcilik, muhasebe, finans, iş geliştirme, müşteri ve pazar analizleri gibi çok çeşitli alanlarda eğitimler, uzman eğitmenler tarafından sağlanıyor. Süreç dahilinde ODTÜ Teknokent mentorluk havuzunda yer alan başarılı iş adamları, üst düzey yöneticiler, girişimciler ve benzeri pazar ve sanayi deneyimine sahip kişiler tarafından teknik, ticari ve idari boyutlarda mentorluk ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Girişimci adaylarının iş fikirlerinin doğrulanması amacıyla bir eğitim kampı düzenlenirken, değerlendirmede başarılı bulunan ve 2. Aşama'ya uygun görülen girişimci adayları ve iş fikirleri belirlenerek TÜBİTAK’a bildiriliyor.

2. Aşama'da ise desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması isteniyor. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanıyor.

Programın en başarılı uygulayıcılarından biri olan ODTÜ Teknokent, program kapsamında bugüne kadar 611 ekiple 1. Aşama faaliyetleri yürüttü. Teknokent yürütülen çalışmalarla teknoloji tabanlı iş fikirlerinin 10 milyon liralık desteğe ulaşmasına katkı verdi.

Destek almaya hak kazanarak ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi’nde şirketleşme fırsatı yakalayan girişimcilere, global anlamda en etkili hızlandırma programlarına başvuru desteği de sağlandı.

ODTÜ Teknokent, 14 yıllık deneyimle oluşturduğu programla 2018 yılında da girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı vermeye hazırlanıyor.

TÜBİTAK tarafından önceliklendirilen; ileri imalat, Endüstri 4.0, akıllı ulaşım, temiz-verimli enerji, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanları baz alınarak hazırlanan yeni programla daha çok sayıda ve nitelikte girişimcinin desteklenmesi hedefleniyor.

Teknoloji ve yenilik odaklı fikri olan girişimciler için Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2018 başvuruları, 30 Ocak'a kadar yapılabilecek.