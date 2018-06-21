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"Patates fiyatını hastalık artırdı"

- Ödemiş Ziraat Odası İkinci Başkanı Dinlemez: - "Hava şartlarından dolayı erken ekilen patateslerde görülen hastalık verimi düşürdü" - "Patatesin tarla fiyatı ile raf fiyatı arasındaki fark üçe katlandı. Çok acı bir gerçek ama maalesef bunun önüne geçilemiyor"

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesinde erkenci patateste görülen hastalık nedeniyle verimin düştüğü, bunun da fiyatların artmasına neden olduğu belirtildi.

Ödemiş Ziraat Odası İkinci Başkanı Mehmet Dinlemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patatesin son yıllarda ya aşırı düşen ya da hızla yükselen fiyatlarıyla gündeme geldiğini ifade etti.

İlçe olarak, ülkenin patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşıladıklarını dile getiren Dinlemez, fiyat dengesizliği nedeniyle üreticinin son yıllarda patates ekmekten vazgeçtiğini söyledi. Dinlemez, "Geçen yıl oluşan fiyatların memnuniyetsizlik yaratması bu sene ekim alanlarını daralttı. Bu yıl hava şartları da patatesin sevdiği gibi gitmedi. Hava şartlarından dolayı erken ekilen patateslerde görülen hastalık verimi düşürdü. Bundan dolayı da fiyatlar yükseldi." dedi.

Fiyatların yakın dönemde diğer üretim bölgelerinin devreye girmesiyle gerileyeceğini ancak tarla fiyatı ile raf fiyatı arasındaki farkın yüksek olmasının üreticiyi kızdırdığını belirten Dinlemez, "Tarla fiyatı ile raf fiyatı arasındaki fark üçe katlandı. Çok acı bir gerçek ama maalesef bunun önüne geçilemiyor." diye konuştu.

- "Kış patatesine ağırlık veriyoruz"

Patates üreticisi Hüseyin Dinlenmez de bölgedeki üreticinin "kış patatesi" olarak adlandırılan ve ağustos ayında hasat edilen türlere ağırlık verdiğini, yaz patatesinin ekim alanının azalmasının son günlerdeki fiyat artışını gündeme getirdiğini ifade etti.

Üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle çiftçinin risk almak istemediğine işaret eden Dinlemez, "Kış patatesinin saklama ömrü daha fazla olduğu için ona ağırlık veriyoruz. Yaz patatesini azalttık çünkü sıcakta patates çürüme yapıyor. Ayrıca bu mevsimde işçi bulamıyoruz. Maliyetler arttığı için ekim alanı da azaldı." dedi.

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