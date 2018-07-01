"Patates fiyatlarındaki artış geçici"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziranda markette en fazla fiyat artışının yüzde 110,82 ile kuru soğanda görüldüğünü, bunu yüzde 50,73 ile patates, yüzde 38,91 ile domatesin izlediğini belirtti.

Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, haziranda markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünlerin kuru soğan ile patates, fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise kiraz ve şeftali olduğunu ifade etti.

Bu dönemde market fiyatlarında en fazla düşüşün yüzde 39,03 ile kirazda görüldüğünü belirten Bayraktar, bunu yüzde 35,50 ile şeftali, yüzde 31,76 ile karpuz, yüzde 19,53 ile patlıcan ve yüzde 16,59 ile yeşil fasulyenin izlediğini bildirdi.

Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının yüzde 110,82 ile kuru soğanda görüldüğüne işaret ederek, bunu yüzde 50,73 ile patates, yüzde 38,91 ile domates, yüzde 22,10 ile limon, yüzde 19,86 ile salatalık, yüzde 13,15 ile sivri biber, yüzde 12,47 ile kabak, yüzde 11,45 ile Antep fıstığının takip ettiğini aktardı.

Haziranda üretici fiyatlarında yüzde 39,29 ile fiyatı en fazla düşen ürünün şeftali olduğunu belirten Bayraktar, şeftaliyi yüzde 33,33 ile kiraz, yüzde 20,84 ile patlıcan, yüzde 14,81 ile karpuz, yüzde 13,28 ile yeşil fasulyenin izlediğini ifade etti.

Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının ise yüzde 102,78 ile kuru soğanda görüldüğüne dikkati çekerek, bu üründeki fiyat artışını yüzde 50 ile patates, yüzde 46,15 ile kabak, yüzde 45,88 ile sivri biber, yüzde 43,18 ile domates, yüzde 33,33 ile yeşil soğan, yüzde 23,21 ile salatalığın takip ettiğini belirtti.

- Makas en çok elmada açıldı

Söz konusu ayda üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla elmada yaşandığına işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 295,01 ile elmada görüldü. Fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 284,81, maydanozda yüzde 284,62, kırmızı mercimekte yüzde 267,99, kuru incirde yüzde 236,84, sütte 230,94, kuru fasulyede yüzde 219,71, karpuzda yüzde 206,67 oldu. Üreticiden 1 lira 23 kuruşa satılan elma markette 4 lira 86 kuruşa, 9 lira olan kuru kayısı 34 lira 63 kuruşa, 33 kuruş olan maydanoz 1 lira 25 kuruşa, 1 lira 97 kuruş olan kırmızı mercimek 7 lira 25 kuruşa,12 lira olan kuru incir 40 lira 42 kuruşa satılmaktadır."

- "Kuru soğan ve patateste yeni hasatla fiyatlar düşecek"

Bayraktar, kuru soğan ve patates fiyatlarının son günlerde ana gündem konusu olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönemde arz sınırlı bir alandan kısıtlı miktarda sağlanmaktadır. Hatay'da hastalık nedeniyle patates verimindeki düşüş, İzmir Ödemiş'te ekim alanlarındaki daralma da eklenince fiyatlarda artış yaşanmıştır. Fiyatlardaki artış geçicidir. Önümüzdeki günlerde Niğde Altunhisar, Afyonkarahisar Sandıklı-Dinar'da, Bursa İnegöl'de başlayacak hasatla birlikte fiyatların normal seviyelere ineceği tahmin edilmektedir. Fiyat artışında kuru soğanda genel itibarıyla ekim alanlarındaki daralma ve olumsuz hava koşullarının bir sonucu olarak üretimdeki düşüşün etkisi olmuştur. Amasya'da erkenci çeşitlerin hasadı yeni yeni başlamıştır. Fiyatların yeni hasatlarla birlikte düşmesi beklenmektedir. Kabak, sivri biber, domates, salatalık gibi ürünlerde fiyatları, örtü altı üretimin sonuna yaklaşılması ve tarla ürünlerinin tam olarak piyasaya girmemiş olması, yayladaki seralarda da hasadın tam başlamaması, buna bağlı olarak arzdaki daralma artırmıştır."