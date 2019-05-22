Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa mersin hakan moda
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim
Hedef 'sıfır karbon'
Hedef 'sıfır karbon'
Köylüler "domalan" peşinde
Köylüler "domalan" peşinde
Sanat “blokzincire“ taşınıyor
Sanat 'blokzincir'de
THY işe alıyor
10 bin kişiyi işe alacak

"Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi"

- Ödemiş Ziraat Odası 2. Başkanı Mehmet Dinlemez: - "Tüketici açısından gayet uygun bir fiyat ama üreticimiz daha da düşmesinden endişe duyuyor"

banner17

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesinde hasatla birlikte ürünün tarladaki fiyatı kilogram başına 1,4 liraya geriledi.

Ödemiş Ziraat Odası 2. Başkanı Mehmet Dinlemez, AA muhabirine, yaklaşık 70 bin dekar alanda patates tarımı yapılan ilçede bereketli bir hasat sezonu yaşandığını ifade etti.

İlçede üretilen patateslerin ülke genelindeki satış noktalarına gönderilmeye başlandığını aktaran Dinlemez, artan üretimle birlikte fiyatların da gerilediğine işaret etti.

Hasat öncesi patatesin toptan satış fiyatının kilogram başına 2,8 lira olduğunu, hasatla birlikte hızlı bir gerileme yaşandığını anlatan Dinlemez, "Hasatla birlikte tarlada fiyat 1,4 lira seviyelerine kadar geriledi. Hazır torbalı ürünlerde de piyasa 1,8-2 lira arasında oluşuyor. Tüketici açısından gayet uygun bir fiyat ama üreticimiz daha da düşmesinden endişe duyuyor. Patates fiyatlarındaki bu dalgalanmaya müdahale edilmesini istiyoruz. İnşallah tarlada daha fazla fiyat düşüşü yaşanmaz. Aksi takdirde üretici, patatese küsebilir." dedi.

Mehmet Dinlemez, patates üreticileri olarak tarlada düşen fiyatların rafa da aynı şekilde yansımasını umut ettiklerini de sözlerine ekledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fiyat DüşüşüPatatesSebze Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5