Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar İ orkestra Piyano Trabzon Doğtas
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

"Patates ve soğan fiyatları düşecek"

- ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır: - "Gerek üretimdeki daralma, gerek sektör içi ve dışı depolama nedeniyle patates ve soğan fiyatlarında bir artış görüldü. Yeni ürünün çıkmasıyla fiyatlar düşecek"

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, gerek üretimdeki daralma, gerek sektör içi ve dışı depolama nedeniyle patates ve soğan fiyatlarında bir artış görüldüğünü belirterek, "Yeni ürünün çıkmasıyla fiyatlar düşecek." dedi.

Çandır, ATB'nin haziran ayı olağan meclis toplantısında, iş dünyasının üretmeye, kalkınmaya ve Türkiye'yi güçlendirmeye her zaman motive olduğunu söyledi.

Bir yıldır dünya ticaretinde herkesi yakından ilgilendiren köklü bir dönüşüm yaşandığını aktaran Çandır, Antalya'nın tarım sektörünün ihracat odaklı bir sektör olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın dövize bağımlılığının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna işaret eden Çandır, ürettikleri ve ticaretini yaptıkları malların fiyatlarının maliyetlere göre değil, değişen piyasa koşullarına göre oluştuğunu bildirdi.

Çandır, zorlukları kararlılıkla aştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Güncel ve gerçekçi bir envanter yapıldığında sektörümüzün geleceğiyle ilgili doğru stratejiler belirlenecektir. Bu stratejilere dayalı üretim planlamaları hazırlanıp uygulanabilecek ve bu planlamalar kapsamında etkili destek-teşvik programları hazırlanabilecektir. Meslek komiteleri patates ve soğan fiyatlarının aşırı yükseldiğini tespit etti. Fiyat artışının temeli, üretimin azalması, viral ve bakteriyal hastalık oranın artması, sektör içi ve dışı stokların artmasından kaynaklanmaktadır. Domates üretiminde yaşanan tuta sorunuyla ilgili toplu şekilde mücadele etmek gerekiyor. Gerek üretimdeki daralma, gerek sektör içi ve dışı depolama nedeniyle patates ve soğan fiyatlarında bir artış görüldü. Yeni ürünün çıkmasıyla fiyatlar düşecek. Çünkü patateste yaygın bir ihracat söz konusu değil."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ali çandırATBHaziran Ayı ToplantısıPatatesSoğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5