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Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

- Patatesin bir ara 6 lirayı aşan kilogram fiyatı son bir haftada marketlerde ortalama 4,54 liradan 3,69 liraya, toptancı hallerinde 3,14 liradan 2,46 liraya geriledi - Kuru soğanın kilogram fiyatı da toptancı hallerinde ortalama 4,35 liradan 3,50 liraya indi - Hem erkenci hem de ana üretim bölgelerindeki hasat çalışmalarıyla patates ve soğan fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Patatesin kilogram fiyatı son bir haftada marketlerde ortalama 4,54 liradan 3,69 liraya, toptancı hallerinde 3,14 liradan 2,46 liraya düştü.

Hava sıcaklıklarının dalgalı seyir izlemesi ve yağışlardaki dengesizlikler nedeniyle verimde görülen düşüş patates ve soğan arzında daralmaya yol açmış, bu duruma hasat dönemindeki yağışların etkisiyle ürünün marketlere geç gelişi de eklenince fiyatlarda artış görülmüştü.

Piyasada kilogramı bir ara 6 lirayı geçen patatesteki fiyat yükselişini önlemek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince sözleşmeli üretim modeliyle Afrin bölgesinde üretilen ürünler ilk olarak 23 Haziran'da Ankara'da bulunan iki market zincirine ulaştırıldı. Bu ürünler 1,95 liradan tüketiciye satılmaya başlandı.

Bu adımın ardından stoklardaki ürünlerin daha uygun fiyatla satışa sunulması ve bu sezonun ilk ürünlerinin hasat edilerek piyasaya sürülmesi, fiyatlarda hızlı bir düşüşü beraberinde getirdi. Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Gaziantep toptancı hallerinden alınan fiyatların ortalamasına göre, 25 Haziran-2 Temmuz dönemini kapsayan son bir haftada patatesin ortalama kilogram fiyatı 3,14 liradan 2,46 liraya geriledi.

Patatesin aynı tarihlerde Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren 5 büyük marketteki ortalama kilogram fiyatı da 4,54 liradan 3,69 liraya düştü.

- Soğan fiyatları da geriledi

Üretim sezonunun yağışlı geçmesi kuru soğanda da verim düşüşüne yol açtı. Yapılan araştırmalar, verimde yüzde 5-10'luk bir kayıp olduğunu gösteriyor.

Hasat dönemi öncesi yükselen soğan fiyatları da son bir haftada hem toptancı hallerinde hem de marketlerde gerilemeye başladı. Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Gaziantep toptancı hallerinden alınan fiyatların ortalamasına göre, 25 Haziran-2 Temmuz döneminde kuru soğanın ortalama kilogram fiyatı 4,35 liradan 3,50 liraya indi.

Soğanın Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren 5 büyük marketteki ortalama kilogram fiyatı ise 4,71 lira seviyesinde bulunuyor.

Bazı üretim bölgelerinde başlayan hasatla birlikte yağmurların etkisinin azalmasının söz konusu iki üründe fiyatları daha da aşağı çekmesi bekleniyor. Hem erkenci hem de ana üretim bölgelerindeki hasat çalışmalarıyla piyasaya yeterli miktarda ürün girişinin gerçekleşmesinin patates ve soğan fiyatlarındaki gerilemeyi hızlandıracağı öngörülüyor.

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Market FiyatlarıPatatesSoğanTarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
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