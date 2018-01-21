Patatesler soğuk hava depoları yerine mağaralarda saklanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üreticiler, ekim ayında hasat ettikleri ürünleri soğuk hava deposu olarak kullanılan tüf kayalara oyulmuş mağaralarda saklıyor.

İlçeye bağlı Akin köyünde, Sandıklı Kaymakamlığının desteğiyle yaklaşık 20 yıl önce tüf kayalar oyularak açılan mağaralarda saklanan 10 bin ton patates, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarına gönderiliyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin meşhur patatesinin kalitesi ve lezzetiyle Türkiye'nin birçok yerinden yoğun talep gördüğünü söyledi.

Akin köyündeki 3 mağarada yaklaşık 10 bin ton patatesin muhafaza edilebildiğini dile getiren Yıldız, "Ekim ayı itibariyle hasat edilen patatesler, bu mağaralarda mayıs ayına kadar saklanabiliyor. İlçemizdeki tüm üreticiler ürünlerini buraya getirebiliyor. Yine tüccarlar da bu depolardan faydalanabiliyor. Burada saklanan patatesler kış aylarında ülkemizin birçok noktasına gönderiliyor." dedi.

Yıldız, ürünlerin mağaralarda uzun süre bozulmadan kaldığına işaret ederek, "Mağaraların üreticiye büyük katkısı var. Doğal depo varken soğuk hava deposuna ihtiyaç duymuyoruz. Doğal depolar üreticiye fazla masraf ve külfet getirmiyor. Toprak ve tüf kayalarının nem özelliğiyle saklandığı için patateslerin lezzeti de çok güzel oluyor." diye konuştu.

- Yeni mağaralar için çalışma başlatıldı

Daha fazla üreticinin bu imkandan istifade edebilmesini sağlamak amacıyla yeni mağaralar açılması için çalışma başlatıldığını anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Akin köyündeki soğuk hava depolarının sayısı ve özelliklerinin artırılması konusunda çalışma yapıyor. Köyde depo yapımına uygun çeşitli noktalarda fizibilite yapılıyor. Yeni mağaraların faaliyete girmesi ilçedeki patates üreticilerini daha da rahatlatacak. Arz ve talep dengesine büyük katkı sunacak. Bazı yıllar patates rekoltesi fazla, bazı yıllarda da düşük olabiliyor. Hasat zamanı bu mağaralar ürünlerin yıl boyu saklanılmasına imkan sağlayacak."

Akin köyü Muhtarı Yusuf Can da mağaralara konulan ürünlerin nem oranını hiçbir zaman kaybetmediğini belirtti.

Mağaralardaki ortam sıcaklığının 4-8 derece olduğunu dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Mağaralarda nem oranı yüksek olduğu için patates kendini koyvermez. Yani 100 kilo olarak koyduğunuz patates 100 kilo olarak çıkar. Depolarımız tüf kayalardan oyulmuş mağaralardır. Kış aylarında bile sıcaklığını kaybetmeyen, yazın da en sıcak günde bile soğuk özelliğini koruyan yerlerdir. Her patates de bu depolarda saklanmaz. Sadece Agira cins patates buraya konulur. Ekim ayında depoya konulan patatesler, herhangi bir hastalık yoksa, mayıs ayına kadar kesinlikle özelliğinden hiçbir şey kaybetmez. Lezzetinde değişiklik olmaz. Doğal soğuk hava depolarında saklanan patatesler 8 ay boyunca başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin değişik illerine gönderilir."

Patates üreticisi Ekrem Yalın da patateslerini uzun süre koruyabilmek için mağaralarda sakladığını belirterek, "Yaklaşık 8 ay ürünümüz bıraktığımız kalitede durur. Bu mağaralar patatesin özelliğini hiç bozmaz. Kesinlikle buruşmaz ve çimlenmez. Lezzeti tarladan ilk çıktığı gibidir." dedi.