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Patateste “sıfır gümrük vergisi“ uygulaması uzatıldı

Patates ithalatında "sıfır gümrük vergisi" uygulaması 31 Mayıs'a kadar sürecek

Patateste “sıfır gümrük vergisi“ uygulaması uzatıldı
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Patates ithalatında 20 Nisan itibarıyla süresi dolacak "sıfır gümrük vergisi" uygulaması, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, patates ithalatında 20 Nisan'da sona erecek "yüzde sıfır gümrük vergisi" uygulamasının süresi 31 Mayıs'a uzatıldı.

Bu tarihe kadar, 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

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Cumhurbaşkanı KararıPatates IthalatıResmi GazeteTarife Kontenjanı
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