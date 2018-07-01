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Patateste üretici fiyatı düşüşe geçti

- Türkiye'nin kışlık patates üretiminin en önemli merkezi konumundaki Ödemiş'te ürünün tarla fiyatı 2,5 liradan 2 liraya geriledi - Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa: - "Fiyat düşüşünde ithalat açıklamalarının etkisi oldu, diğer bölgelerdeki hasatın gelmesiyle fiyat normal seviyeye inecek"

Patateste üretici fiyatı düşüşe geçti

İZMİR (AA) - TURGAY KONURALP - Patateste ülkenin önde gelen üretim bölgelerinden olan İzmir'in Ödemiş ilçesinde üretici fiyatları geçen hafta 50 kuruş gerileyerek 2 liraya indi. Fiyatın diğer bölgelerde yapılacak hasatla düşmeye devam etmesi ve normal seviyelere inmesi bekleniyor.

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık ortalama 950 bin ton patates üretimiyle ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayan ilçede geçen yıl fiyatların düşük olması nedeniyle ekim alanlarının daraldığını söyledi.

Bu yıl iklim şartlarının etkisiyle ortaya çıkan hastalıkların da üründe verim kaybına neden olduğunu anlatan Kocaağa, bu yüzden piyasaya arz yönünde beklenen desteği veremediklerini söyledi.

Kocaağa, sezona kilogramı 1,3 liradan başlayan patatesin fiyatının 2,5 liraya kadar çıktığını, markette ise 6-7 lira seviyelerine yükseldiğini ifade etti.

Patatesteki fiyat artışının ülke gündemine oturmasının ardından ithalat yapılabileceğinin açıkladığını hatırlatan Kocaağa, şöyle devam etti:

"Tabii hükümetimiz de haklı olarak denge unsuru olması açısından ithalatı düşünebilir ama geçen hafta 2,5 lira olan üretici fiyatı şu an 2 liraya geriledi. Fiyat düşüşünde ithalat açıklamalarının etkisi oldu, diğer bölgelerdeki hasatın gelmesiyle fiyat normal seviyeye inecek. Nevşehir, Niğde, Afyon Sandıklı, Bursa İnegöl, Konya, Kayseri gibi patates ambarı olan büyük arazilerde hasat 10-15 güne kadar başlayacak. Bu nedenle de ithalata gerek kalmaz diye düşünüyorum."

- "Zam haberleri üreticiyi üzdü"

Patates üreticisi Ali Bozkan da ürünün fiyatının marketlerde 6-7 liraya çıkmasının fırsatçıların işi olduğunu, zam haberlerinin üreticiyi üzdüğünü söyledi.

Bozkan, "Üreticiler olarak bu fiyatları görünce şaşırıyoruz. Şu anda tarlada hasat ettiğimiz ürünün fiyatı 1,5 ile 2 lira arasında, bu en fazla 2,5 liraya çıktı. Bunun markette, pazarda teraziye konulunca 6 liraya çıkmasından rahatsızız. Burada büyük bir fırsatçılık var. Bundan 6 ay önce tarlada 50 kuruşa satılan patatesin fiyatı nasıl oldu da bir anda katlandı. Artık hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak bir düzenlemenin yapılması gerekiyor." dedi.

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