"Patent Atölyesi" açılış töreni

ANKARA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "2023 ihracat hedefimiz olan 500 milyar dolara ulaşmak için mutlaka katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz." dedi.

Asan, TÜRKPATENT ile MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imza töreni ve "Patent Atölyesi" projesinin açılışında, kurumun faaliyetlerini tanıttı.

Söz konusu projenin, dünyadaki patent kurumlarına örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu ifade eden Asan, "Ekonomimizi büyütmek adına katma değeri yüksek ürün yapısına geçmek çok önemli. Türkiye, ağırlık olarak 100 milyon ton ihracat yapıyor ancak bunu 1,5 ile çarptığımızda 150 milyar dolar para kazanıyoruz. 2023 ihracat hedefimiz olan 500 milyar dolara ulaşmak için mutlaka katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Asan, üretilen ürünlerin daha özgün ve bilgi yoğun olması gerektiğini vurgulayarak, öğrencileri motive etmek amacıyla başlattıkları proje kapsamında, "patent başvurularının nasıl yapılacağı, ne tür buluşlar için patent alınabileceği, bilgiye erişimde izlenmesi gereken yol" konularında rehberlik yapacaklarını anlattı.

- "Projeyi, tüm eğitim kademelerinde uygulamayı hedefliyoruz"

Projeyi, ileride anaokulundan başlayarak tüm eğitim kademelerinde uygulamak istediklerine işaret eden Asan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin, ülkemizi uluslararası alanda katma değeri çok yüksek buluşlarla temsil etmesini istiyoruz. Genç yaşta mucit ve girişimci olan Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jack Ma gibi çok sayıda örnek var. Bunlar arasında son zamanda en popüler olan Güney Afrikalı bir göçmen olan Elon Musk. Yakın zamanda Mars'a gidebilecek bir roket fırlattı. Mars'a ilk lojistik taşımayı gerçekleştirmeyi düşünüyor. Bu kişileri daha yakından takip etmelisiniz. Sizleri doğru yönlendirebilirsek, bu ekosistemi sağlayabilirsek buna benzer başarılara imza atabileceğinize eminim."

Asan, Türkiye'nin uzun vadeli büyümesi için katma değeri yüksek üretimin öncelikli şart olduğuna işaret etti.

- "Bilim ve teknolojide öncü bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz"

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk ise öğrencilerin değer üreten, sorun çözen, model geliştiren, bilim ve teknolojide öncü bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkati çekerek, öğretim programlarında yapılan güncellemelerin de bu vizyondan hareketle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türk, çoklu yeterliliklere sahip, nitelikli insan gücünün yetişmesinin Türkiye'nin geleceğinde önemli rol oynayacağını dile getirerek, "Ezberi bozan, başımıza icat çıkaran, eski köye yeni adet getiren nesiller yetiştirme çabasındayız. Kurumlarımızın kapasitelerinin eğitim için seferberlik yaklaşımıyla kullanılması memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

İki kurum arasında imzalanan protokolün ardından, Patent Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Atölye kapsamında, üniversite ve ortaöğretim öğrencilerine interaktif patent araştırma ve uygulama eğitimleri verilecek.