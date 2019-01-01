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Patent başvuru ücretleri belirlendi

- Türk Patent ve Marka Kurumunun 2019 yılı ücret tarifesi belli oldu

Patent başvuru ücretleri belirlendi
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ANKARA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumunun 2019 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

"Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, patent ve faydalı model başvuru ücretleri 40,93 lira; marka tescil ücreti 443,14 lira; coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 19,75 lira oldu.

Söz konusu başvuruların e-devlet üzerinden yapılması halinde, patent ve faydalı model başvuru ücreti 7,03 lira; marka tescil ücreti 231,27 lira; coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,80 lira olarak uygulanacak.

E-devlet üzerinden yapılacak tasarım tescil başvuru ücreti de 40,85 lira olarak tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Coğrafi IşaretGeleneksel ürünMarkaTürk Patent Ve Marka Kurumu
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