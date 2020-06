Pazar liderliğini pekiştirdi

Türkiye akaryakıt sektöründe geleneksel liderliğini yineleyen, madeni yağlar pazarında liderliği elde eden Petrol Ofisi, her iki alanda öne çıkan yenilikçi ürünlerinin ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ olması ile birlikte dört dörtlük bir başarıya imza attı. EPDK’nın 2019 resmi verilerine göre Petrol Ofisi’nin yüzde 22.5’e varan pazar payı ile liderliğini yinelediği akaryakıt sektöründe Active–3 teknolojili V/Max akaryakıtları, PETDER verilerine göre yüzde 27’yi aşan payla lider olduğu madeni yağlarda ise Maxima CX 5W-30 motor yağı, gerçek tüketicilerin verdiği oylarla ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ oldular.

Liderlik misyonu içinde, öncülük etme, örnek olma gibi önemli sorumluluklar taşıdıklarını belirten Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “2019 yılında Türkiye akaryakıt sektöründeki geleneksel liderliğimizi yineledik, madeni yağlar pazarında liderliği elde ettik. Bununla birlikte bu her iki alanda da; hem akaryakıt hem de madeni yağlarda yenilikçi ve öne çıkan ürünlerimizin, gerçek tüketiciler tarafından ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ olması, özel bir anlam taşıyor” dedi.

Petrol Ofisi 2019’da imza attığı dört dörtlük başarıların yansımalarını 2020’ye taşıdı. Petrol Ofisi yeni yayınlanan EPDK – Petrol Piyasası 2019 Yılı Sektör Raporu’nda lisans sahiplerine göre yurtiçi satış miktarlarına göre yüzde 22.5’e varan pazar payı ile Türkiye akaryakıt sektöründeki geleneksel liderliğini korudu. Türkiye madeni yağlar pazarında yüzde 27’yi (*) aşan pay ile liderliğe erişti. Petrol Ofisi’nin her iki sektördeki bu başarılarına, Türkiye temsili gerçek tüketicilerle bağımsız olarak gerçekleştirilen araştırma sonuçları (**) ile yenileri de eklendi. Petrol Ofisi’nin liderliğini üstlendiği akaryakıt pazarında Active–3 teknolojili V/Max akaryakıtları, yine lider olduğu madeni yağlarda ise Maxima CX 5W-30 motor yağı, gerçek tüketicilerden en çok oyu alarak ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ ödülünü aldılar.

Ülkemizin, müşterilerimizin hizmetindeyiz

Petrol Ofisi’nin akaryakıt ve madeni yağlar alanlarında sadece pazar değil, aynı zamanda sektör lideri olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, şunları söyledi:

“Benzersiz alt yapımız ve tüm gücümüz ile ülkemize, müşterilerimize en ideal hizmeti verme, her alanda katkı sağlama gayreti içindeyiz. Petrol Ofisi olarak, 1.800’e yaklaşan istasyon ağımız ve tedarikini üstlendiğimiz yaklaşık 1.400 köy pompası ile Türkiye’nin dört bir yanında kara taşıtlarına, tarım araçlarına yakıt veriyoruz. Havacılık yakıtları alanında da PO Air ile ülkemizin en önemli havalimanlarında yerli ve yabancı 200’ü aşkın havayolu şirketine yakıt ikmali sağlıyoruz. Denizcilikte ise PO Marine ile ülkemizin tüm sahil şeridinde en küçük tekneden, dev tankerlere kadar hizmet veriyoruz. Endüstriyel ve kurumsal satışların yanı sıra ülkemizin dev projelerinin ve kamu kuruluşlarımızın en büyük tedarikçisi konumundayız. Madeni Yağlar sektöründe, benzersiz geliştirme merkezimiz POTEM, üretim kapasitemiz, teknolojimiz, yurdun dört bir yanına dağılmış 16 bin satış noktamız ve zengin ürün çeşitliliğimiz ile; başta otomotiv olmak üzere ülkemizin madeni yağ alanındaki ihtiyaçlarının tamamına yakınına tek çatı altında ideal çözümler sunuyoruz.

Ödüllerin lider olduğumuz alanlardan gelmesi önemli

Sektör lideri olarak sorumluluklarımız arasında, istikrar ve rekabette, üründe, hizmette kısacası her alanda öncü olmak, örnek olmak gibi unsurlar da bulunuyor. Bu doğrultuda Petrol Ofisi, 79 yıldır her koşulda, her alanda sunduğu hizmet, sağladığı katkıların yanı sıra akaryakıt sektöründe ve madeni yağlar pazarında, geleneksel başarılarını aralıksız sürdürerek de lidere yakışır bir istikrar sergiliyor. Öte yandan lideri olduğumuz hem akaryakıt, hem de madeni yağlar alanlarındaki yenilikçi ürünlerimizin, gerçek tüketicilerin tercih ve takdirleri ile ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ olmaları bizler için gurur kaynağı olmasının yanı sıra özel bir anlam da içeriyor.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri önceliğimiz

Yaptığımız her ürün, hizmet geliştirmesinde, attığımız her adımda, öncelikle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en ideal şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımla hareket ettiğinizde, sektörlerimize ve ülkemize katkımız da beraberinde geliyor. Active-3 teknolojili V/Max akaryakıtlarımız ile Maxima CX 5W-30 motor yağımız da bu yaklaşımımızla geliştirdiğimiz ve son iki yılda pazara sunduğumuz yenilikçi ürünlerimiz oldu. Tüketicilerden gelen bu ödüller ise, bizler için bir anlamda attığımız doğru adımların teyidi ve yeni adımlarımız da motivasyon kaynağını teşkil ediyor.”

Türkiye akaryakıt sektörünün lideri

Yayımlanan EPDK – Petrol Piyasası 2019 Yılı Sektör Raporu’na göre 2019 yılında toplam yurtiçi satışları, 2018’e oranla yüzde 3.85 gerileyerek, 26.737.749 tona ulaştı. Lisans sahiplerine göre yurtiçi satış miktarlarına göre yaklaşık yüzde 22.5 pazar payı elde eden Petrol Ofisi geleneksel liderliğini korudu. Petrol Ofisi, 2019 yılında madeni yağlar ve kimyasallar piyasasında da aynı başarıyı yakalamıştı (*). Daralan bu pazarda da payını yükselten Petrol Ofisi, PETDER verilerine göre madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini aralıksız olarak 10’ncu yılına taşımıştı. Petrol Ofisi 2019 yılında ayrıca, sadece madeni yağlar pazarında da liderliğe ulaşmıştı.

Gerçek tüketicilerle bağımsız araştırma

Nielsen tarafından 44 ülkede 33 yıldır verilen ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ ödülü pazar araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye temsili bağımsız olarak gerçekleştirilen araştırmada, her kategori için özel kriterlere sahip gerçek tüketicilerin değerlendirmeleri alınıyor. Akaryakıt ve madeni yağlar kategorilerinde de araç sahibi olan, yakıt konusunda kendi kararını veren tüketiciler, albeni, inovasyon ve memnuniyet kriterlerine göre oy kullandı. Tamamlanan araştırmada, Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, her iki alanda da yenilikçi ürünleri ile çifte başarıya imza attı. Petrol Ofisi’nin Active–3 teknolojili V/Max ‘Akaryakıt’ kategorisinde, motor yağı Maxima CX 5W-30 da ‘Madeni Yağlar’ kategorisinde tüketicilerden en çok oyu alarak ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ oldular.

Active–3 teknolojili V/Max

Petrol Ofisi’nin eşsiz bilgi birikimi, POTEM’in uzmanlığı ve Afton Chemicals iş birliğiyle geliştirilerek İngiltere’de akredite bağımsız laboratuvarlarda test edilen Active–3 teknolojili V/Max serisi yakıtlar, motoru temizleme, koruma ve yakıt tasarrufu konularında avantajlar sunuyor. Petrol Ofisi Active–3 teknolojili V/Max serisi yakıtlar, motorda biriken kurumları bir depo yakıt alımında yüzde 100'e kadar temizliyor, ilk kullanımdan itibaren yeni kurum oluşumunu engelleyerek motoru koruyor ve tam randımanla çalışan motor yüzde 4’e varan tasarruf (***) sağlıyor. Active–3 teknolojili V/Max serisi yakıtların sağladığı bu faydalar, bağımsız laboratuvarlarda test edilerek, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından onaylandı.

Petrol Ofisi Maxima CX 5W-30

Alanında sadece Türkiye’nin değil çevre coğrafyanın da en gelişmiş merkezi konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM tarafından geliştirilen Petrol Ofisi Maxima CX 5W-30, dizel partikül filtreli yeni nesil çevreci araçlar için yenilikçi çözüm sunuyor. Maxima CX 5W-30, geliştirilmiş özel formülü sayesinde standartlara göre 2 kat yüksek motor performansı sağlayıp, egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatıyor. Yeni nesil motor yağı, düşük emisyon üretilmesine katkı sağlıyor, aşınmaya karşı ise 10 kata kadar koruma sağlıyor. Maxima CX 5W-30, ayrıca tek bir ürün ile bir çok modele çözüm sunarak, farklı markalardan oluşan geniş araç filolarına dahi optimizasyon olanağı sunuyor.