Pazar yerlerindeki tartı aletleri kontrol edilecek

ANKARA (AA) - Açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında, otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıl olacak ve periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınacak. Yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun, damgalandığı yıl birinci yıl sayılacak.

Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altındaki, üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek.

Bakanlığın "Ağır Hi̇zmet Araçlarından Çıkan Emi̇syonlar Bakımından ve Araç Tami̇r ve Bakım Bi̇lgi̇leri̇ne Eri̇şi̇m Konusunda Motorlu Araçların Ti̇p Onayına İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği" ile "İki veya Üç Tekerlekli̇ Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli̇ Motosi̇kletleri̇n Ti̇p Onayı ve Pi̇yasa Gözeti̇mi̇ ve Deneti̇mi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.