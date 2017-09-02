Pazara indi şeker satışları patladı

Kent, bu bayram da pazarlardan tatlı bir ses getirdi. İlk kez geçen bayram kasaba ve semt pazarlarında tezgah açan Kent’in, 14 pazarda gerçekleştirdiği 32 etkinlik tüketicilerden yoğun ilgi görmüştü.Kent’in de bünyesinde yer aldığı’ün de bizzat katıldığı etkinlikler hem ‘Küresel Düşün Yerel Uygula’ stratejisinin güzel bir örneğini oluşturdu hem de şirket, bu stratejiyle toplam şeker satışlarını yüzde 140 oranında artırmayı başardı.Rotayı kasaba ve semt pazarlarına çeviren Kent, bu bayramda da 38 şehirde 100’den fazla pazarda yer adı. Yaptığı 150 etkinlikle bayrama renk kattı.Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, 50’nci yılını kutlayan Kent markasının hem lezzetli şekerleri hem de reklam filmleriyle ‘aileden biri’ olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:“Her bayram arifesinde evleri bir heyecan sarar. Kent olarak bu heyecana ortak olmak bizi mutlu ediyor. Ürünlerimizle bayram geleneğinin yaşamasına katkıda bulunuyoruz. Bayramlar öncesinde herkesin büyük merakla beklediği reklam filmlerimizle ise aile, sevgi, saygı, hatırlamak ve paylaşmak gibi değerleri canlı tutuyoruz. Bugün Türkiye’de bayram demek Kent demek. ‘Her Bayramın Şekeri’ olmaktan mutluluk duyuyoruz ve tüm Türkiye’nin bayramını kutluyoruz.”Mondelēz International, Türkiye’de First, Falım, Kent, Olips, Bonibon ve Jelibon gibi pek çok güçlü markasıyla sakız, şeker, hediyelik ve ikramlık kategorilerinde pazar liderlerinden biridir. Ayrıca Mondelēz International, Türkiye pazarında Milka, Toblerone, Oreo ve Barni gibi efsanevi küresel markalarıyla çikolata ve bisküvi kategorilerinde de güçlü bir varlığa sahiptir. Gebze’de bulunan büyük üretim tesisiyle yaklaşık 1.200 kişiye istihdam sağlamaktadır. Gebze tesisinde üretilen ürünler 50’nin üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir.