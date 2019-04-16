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Pazarlama Ödülleri'nin kazananı MediaMarkt oldu

- MediaMarkt Türkiye, "Satış Noktasında ve Sahada Pazarlama" kategorisinin "Tanzim-Teşhir Uygulamaları" alanında birinci seçildi

Pazarlama Ödülleri'nin kazananı MediaMarkt oldu
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İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği’nin (DPİD) düzenlediği Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nde birincilik ödülünün sahibi oldu.

MediMarkt'in açıklamasına göre, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde MediaMarkt Türkiye, "Satış Noktasında ve Sahada Pazarlama" kategorisinin "Tanzim-Teşhir Uygulamaları" alanında birinci seçildi.

Mağazalarında tüketiciler için sunduğu hizmetlerle fark yaratan MediaMarkt, bu sefer ise ödülünü geçen yıl Anneler Günü için mağazalarına gelen teknolojiseverlere tüm anneleri hatırlatan mağaza içi uygulamalarıyla aldı.

- MediaMarkt kampanyasıyla "anneleri" hatırlatmıştı

MediaMarkt Türkiye, geçtiğimiz yıl Anneler Günü için düzenlediği kampanyalarıyla anneleri memnun etmek isteyenler için çeşitli kampanyalar ve uygulamalar hayata geçirmişti.

Fakat Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde MediaMarkt’a ödül kazandıran kampanya; tüketicilere farklı bir bakış açısı daha kazandıran uygulaması oldu. MediaMarkt; Anneler Günü’nde hediye almak için mağazalarına uğrayan müşterilerine mutlu edecekleri tek annelerin, sadece "anneleri" olmadığını vurgulamış, hayatlarında çok önemli yerlere sahip diğer anneleri hatırlatmıştı.

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