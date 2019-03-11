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Pegasus, 2 ayda 4,37 milyon yolcu taşıdı

- Pegasus'un yolcu sayısı, yılın ilk 2 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,9 düşerek 4,37 milyona geriledi - Şirketin yolcu doluluk oranı, 2 aylık dönemde 0,4 puanlık azalışla yüzde 83,9 oldu

Pegasus, 2 ayda 4,37 milyon yolcu taşıdı
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İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yolcu sayısı, yılın ilk 2 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 4,37 milyona geriledi.

Pegasus'un bu yılın şubat ayı ile ocak-şubat dönemine ilişkin trafik verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, şirketin, 2018 yılının ocak-şubat döneminde 4,41 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın ilk 2 ayında yüzde 0,9 azalarak 4,37 milyona geriledi.

Söz konusu dönemde Pegasus'un yolcu sayısı, iç hatlarda yüzde 8,6 düşerek 2,55 milyon, dış hatlarda ise yüzde 13,9 artışla 1,81 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin yolcu doluluk oranı, 2 aylık dönemde 0,4 puanlık azalışla yüzde 83,9 oldu.

Pegasus, şubat ayında ise toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artırarak 2,09 milyona çıkardı.

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