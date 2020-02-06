Pegasus açıklama yaptı

Pegasus Hava Yolları’nın 5 Şubat 2020 tarihinde İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasıyla ilgili bugün (6 Şubat 2020) bir basın toplantısı düzenlendi. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane’nin sözcülüğünde gerçekleştirilen basın toplantısında olayla ilgili bilgiler basın mensuplarına aktarıldı.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Acımız çok büyük. Dün akşam İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen uçuşunu yapan PC 2193 sefer sayılı uçağımızın İstanbul Sabiha Gökçen’de pistten çıkması sonucu gerçekleşen kazadan dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Şu an birinci önceliğimiz yaralarımızı sarmak. Aile destek ekiplerimiz hem vefat eden misafirlerimizin ailelerinin yanında hem de hastanelerde yaralılarımıza destek olmak üzere çalışmakta. Kaza sonucu maalesef 3 misafirimiz hayatını kaybetti. 174 misafirimiz ve 6 mürettebatımız toplam 180 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralı misafirlerimizin tedavileri farklı hastanelerde devam ediyor ve durumlarını yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm acıları dindirmek için bize düşen her çabayı fazlasıyla sarf edeceğiz.” dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Pegasus Genel Müdürlük ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 3 kriz merkezi kurulduğunu ifade eden Mehmet T. Nane, “Alanlarımızdaki kriz merkezleri il valilerimiz tarafından yönetildi. Biz de Pegasus Hava Yolları kriz ekibi olarak saat 18:36 itibarıyla Pegasus Genel Müdürlük binasında toplandık. Bu ekip içerisinde benimle beraber acil durum yönetim el kitabında yer alan tüm üst yönetim ve kritik bütün departmanlardan farklı görevlerde çalışan arkadaşlarım yer alıyor. Toplam 18 kişi olarak görevimizin başındaydık. Acilen durum değerlendirmesi yaptık ve mevcut durumu ortaya koyan tespitler ışığında acil durum planımızı devreye soktuk. Aile destek ekiplerimizi hastanelere yönlendirdik. Ben de akabinde Sabiha Gökçen’de kurulmuş olan kriz masasına hareket ettim.” şeklinde konuştu.

“Resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz”

Mehmet T. Nane, “Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi sivil havacılık, regülasyonları ve kuralları diğer sektörlere göre çok daha katı olan bir sektör. Kaza gerçekleştiği andan itibaren otoriteler devreye giriyor. Biz de buna uygun olarak süreci yönetiyoruz. Buna yapılacak ilk açıklama dahildir. Aklınızda kazanın sebebi ve detaylarına dair birçok soru olduğunu biliyorum. Halihazırda T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatıldı ve devam ediyor.” dedi.

Havacılığın çok regüle bir sektör olduğunu dile getiren Mehmet T. Nane, “Uluslararası ve ulusal otoritelerin belirlemiş olduğu kural ve gerekliliklere tam uyumlu olarak çalışılmaktadır. Pegasus Hava Yolları olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar önceliğimiz misafirlerimizi bir noktadan diğer bir noktaya emniyetle ulaştırmak olmuştur. Bu çerçevede sizlerle şu bilgileri paylaşmak istiyorum. Tüm süreçlerimiz, pilot işe alımdan teknik bakıma ve eğitime kadar T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ve uluslararası regülasyonların tüm gerekliliklerine uyumludur. Emniyet Yönetimi Sistemimiz, Avrupa standartlarının üzerinde, regülasyon gerekliliklerinin tümünü karşılayan ve yüksek emniyet kültürünü otomasyon ile destekleyen yapıdadır. SAFA olarak adlandırılan, Avrupa Birliği emniyet takip programı senelik skorumuz Avrupa Birliği standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir. Bu uygulama ve kurallarımız, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir. Uçaklarımızın yaş ortalaması 5.3 senedir ve teknik güvenilirlikleri çok yüksektir. Uçaklarımızın bakımları ve uçuşa elverişlilikleri yakından takip edilir ve regülasyonlara tam uyumluluk içerisindedir. Bu tür olaylar, sadece bir nedenle değil, birçok faktörün arka arkaya bir araya gelmesiyle oluşur. Bu nedenle, kaza inceleme sürecinde, varsa üzerimize düşen geliştirme ve iyileştirmeleri yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Mehmet T. Nane sözlerine şöyle devam etti: “Bugün burada şunu tekrar ifade etmek istiyorum: Acımız çok büyük. Süreç ilerledikçe detayları sizlerle paylaşıyor olacağız ancak bugün Pegasus Hava Yolları olarak tüm gayretimiz vefat eden misafirlerimizin aile ve yakınlarının yanında olmak ve kazadan etkilenen misafirlerimize destek vermek. Bu süreçte yanımızda olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve mesajlarıyla yanımızda olduklarını hissettiren sektör paydaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerden de sorumlu yayıncılık çerçevesinde bize destek olmanızı bekliyorum.”