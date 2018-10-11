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Pegasus bu yılın 9 ayında 23,1 milyon yolcu taşıdı

- Pegasus'un yolcu sayısı, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 23,1 milyona ulaştı - Pegasus, eylül ayında ise toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artırarak 2,8 milyona çıkardı

Pegasus bu yılın 9 ayında 23,1 milyon yolcu taşıdı
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İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yolcu sayısı, bu yılın ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 11 artarak 23,1 milyona yükseldi.

Pegasus'un, bu yılın eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin trafik verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Buna göre, şirketin, 2017 yılının ocak-eylül döneminde 20,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018'in ocak-eylül döneminde yüzde 11 artarak 23,1 milyona ulaştı.

Aynı dönemde Pegasus'un yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 9,8 artışla 13,7 milyon, dış hatlarda yüzde 12,1 artışla 8,8 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin yolcu doluluk oranı da 9 aylık dönemde 2 puanlık artışla yüzde 86,3 oldu.

Pegasus, eylül ayında ise toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artırarak 2,8 milyona çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
"Pegasus"Trafik Sonuçları
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